NOVO salário mínimo ainda em ABRIL? Confira valor previsto

O salário-mínimo serve para que as empresas tenham como base o menor valor que elas devem pagar para os seus funcionários, claro, sem contar com aquelas profissões que já possuem piso salarial estabelecido. Todos os anos o valor aumenta e o ideal é que seja de acordo com a inflação do ano anterior, lembrando que isso significa que se o salário aumentar mais do que a inflação, o poder de compra do trabalhador aumenta também, todavia, caso ele aumente em um valor inferior à inflação, o poder de compra diminui, entenda.

Salário mínimo em 2023

Como citado, o valor do salário deve aumentar todos os anos e isso geralmente o novo valor começa entre em vigor no mês de janeiro, todavia, nesse ano de 2023, algo atípico irá ocorrer, isto é, o salário terá dois aumentos, um que já ocorreu, no início do ano e outro que deve ocorrer nos próximos meses.

No ano passado, o valor do salário era de R$ 1.212 e agora, ele está em R$ 1.302, todavia, um novo aumento deve ocorrer. Isso está alegrando milhares de brasileiros e a ação terá um impacto direto na economia do Brasil.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula, já afirmou que pretende sim realizar mais um aumento no salário-mínimo e segundo ele, o novo valor será de R$ 1.320, o que representa um aumento de R$ 1.320. E isso ele está fazendo a fim de cumprir uma promessa de campanha, que era de aumentar o salário para o aumento ficar acima da inflação.

O aumento anual é obrigatório?

A depender do cenário, sim, o aumento torna-se obrigatório. Mas atualmente, a lei só prevê que o aumento ocorra de maneira que o valor cubra a porcentagem da inflação acumulada, que é anualmente divulgada pelo IBGE. E desde o plano real, que entrou em vigor em 1994, o salário aumenta.

Para calcular a inflação acumulada é bem fácil, o nome já diz tudo, basta pegar a inflação de cada mês e ir somando, ao final do ano, se tem o percentual da inflação que ficou acumulada. Por exemplo, se em janeiro ela foi de 1%, em fevereiro e março também, então, a inflação acumulada dos 3 meses citados ficou em 3%.

A medida tem uma importância enorme no cenário econômico, pois através dela, é possível avaliar as políticas econômicas que estão em vigor, além de discutir novos valores salariais.

