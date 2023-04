Começa NESTA SEMANA o pagamento do Bolsa Família para milhões de brasileiros

Uma excelente notícia para todos os beneficiários do Bolsa Família acabou de vir à tona e deixou todos felizes, trata-se dos pagamentos do benefício social em questão, que irá começar no dia 14. E a depender da família, elas podem receber mais de R$ 1.000, é um marco histórico para muitas delas, haja visto que algumas nunca receberam uma quantia tão grande. Por isso, confira os valores atualizados e quem deve ser retirado do programa.

Qual valor será pago em abril?

O valor do benefício irá depender da família em questão, uma vez que algumas recebem certos benefícios que outras não recebem, então, isso é uma variável. Mas no geral, elas devem receber o valor base de R$ 600 além do acréscimo inerente ao número de crianças com idade inferior a 06 anos.

Caso a família tenha 2 crianças menores de 6 anos, ela receberá em abril o montante de R$ 900. Ao passo que se ela tiver apenas uma, receberá R$ 750. Lembrando que há um limite, isto é, de 2 crianças por cada família.

Por fim, também haverá o pagamento do vale gás, para este mês de abril, o que irá totalizar cerca de R$ 1.000 para algumas famílias. Vale lembrar que nem todas recebem o benefício e para quem recebe, irá receber o valor de 100% da média do preço do botijão de cozinha.

Quais pessoas serão retiradas do Bolsa Família?

No início do último mês, várias pessoas acabaram sendo retiradas do Bolsa Família, por conta que em seus cadastros, haviam algumas inconsistências, a maioria inerente à renda. Ou seja, por pessoa, a renda era maior do que o valor mínimo exigido pelo programa, que é de R$ 218. Então, para essas pessoas que o governo possui plena certeza que agiram de má-fé, elas foram retiradas do programa.

Ao todo, mais de 1 milhão de beneficiários saíram do programa, por conta que estavam nele de maneira irregular, em contrapartida, outros 700 mil entraram nas vagas que abriram. Então, há como perceber o mal causado por cada pessoa que recebe o valor de maneira errada.

E do mês de abril até o mês de dezembro, as fiscalizações irão aumentar bastante e mais pessoas devem ser retiradas do Bolsa Família. Algumas das retiradas irão ocorrer após a convocação pelo CRAS, a fim de averiguar a renda da família, caso ela seja superior a permitida, a família deve ser retirada do programa também.

