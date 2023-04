REVELADO o truque para receber ANTES a restituição do Imposto de Renda 2023

A restituição do Imposto de Renda é, sem sombra de dúvidas, um dos assuntos que mais interessam aos contribuintes que obrigatoriamente precisam fazer tal declaração anualmente e que querem ficar em dia com a Receita Federal.

Afinal, uma vez cumprindo com suas obrigações, o cidadão deseja ter acesso aos seus direitos que, nesse caso, são representados pela restituição de parte do valor pago para a Receita propriamente dita.

Mas, junto a essa dúvida sempre surge outra, que diz respeito mais especificamente ao dia em que tal devolução será feita.

E a boa notícia, dentro desse contexto, é que existe um truque muito simples que qualquer contribuinte pode adotar, a fim de ter acesso ao seu dinheiro mais rapidamente.

Ele é apresentado no decorrer da leitura dos tópicos abaixo.

Alguns grupos possuem prioridade na restituição do Imposto de Renda

Antes de saber qual é o truque que deve ser adotado para quem quer receber a restituição do Imposto de Renda de forma mais rápida, porém, é importante relembrar que, de modo geral, existem grupos de contribuintes que já conseguem receber os valores antes de todo mundo.

Trata-se dos professores e, também, dos idosos.

Ocorre que, já há alguns anos, a restituição do Imposto de Renda é feita dividida em lotes, sendo 5 no total.

E é justamente no primeiro lote que os grupos prioritários acima citados são inseridos.

Vale lembrar, ainda, que o primeiro lote terá seus valores liberados exatamente no último dia de prazo para fazer a declaração. Ou seja: no dia 31 de maio, com os demais sendo pagos no final dos meses seguintes.

Qualquer pessoa que queira receber de forma mais rápida pode adotar um truque simples

Via de regra, os contribuintes que fazem a declaração do Imposto de Renda logo nos primeiros dias após a abertura do prazo conseguem entrar nos primeiros lotes da restituição, desde que não haja nenhum tipo de erro no envio.

Mas, mesmo quem não consegue agir com tanta rapidez também pode tentar um truque muito simples.

Tal truque, na verdade, consiste em duas iniciativas que podem ser adotadas com ou sem o acompanhamento da outra. Mas, se o contribuinte utilizá-las juntas, as chances de receber parte do seu dinheiro de volta da forma mais rápida possível aumentam.

A primeira dica é utilizar a declaração pré-preenchida e a facilidade dessa modalidade: o preenchimento é praticamente automatizado, sendo preciso basicamente somente verificar cada informação com cuidado antes de fazer o envio. Afinal, ninguém quer cair na temida malha fina.

É preciso somente se atentar ao fato de que a declaração pré-preenchida pode ser feita somente por quem tem cadastro ouro ou prata no portal Gov.br.

A segunda dica que compõe o truque é informar que deseja receber a restituição do Imposto de Renda por meio do Pix, colocando o CPF como chave para pagamento.

