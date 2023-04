SAIU! Grande notícia para os aposentados que aguardavam o 13º do INSS

O 13º do INSS representa uma quantia sempre muito esperada por todas as pessoas que recebem aposentadoria, pensão e alguns outros benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social.

E, de fato, não é para menos.

Afinal, mesmo já recebendo pelo menos um salário mínimo todos os meses, no caso dos aposentados e dos pensionistas, por exemplo, poder contar com um repasse extra em algum momento do ano é sempre válido.

Em 2023, especificamente, esse público notará uma mudança importante nesse repasse, o que não significa que ele deixará de ser pago.

Todos os detalhes sobre o assunto, incluindo o calendário oficial dos pagamentos, podem ser conferidos no conteúdo a seguir.

O 13º do INSS foi antecipado nos últimos anos | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O 13º do INSS não será antecipado em 2023, como muitos esperavam

A grande mudança do 13º do INSS em relação ao ano de 2023 está ligada ao fato de que, ao contrário dos anos anteriores, os repasses não serão feitos de forma antecipada.

Ocorre que, anteriormente, havia uma preocupação maior do Instituto e do Governo Federal como um todo, no que diz respeito a ajudar os dependentes do INSS a terem uma rotina financeira mais tranquila, por conta dos impactos da pandemia do Coronavírus.

Mas, agora, tal preocupação não se faz mais presente, o que levou o segundo semestre a ser escolhido como período oficial para os pagamentos.

Sendo assim, a primeira parcela será paga nos últimos dias de agosto, e a segunda está prevista para ser repassada à população no mês de novembro.

Ou seja: mais uma vez, o 13º do INSS atuará como um forte aliado de quem precisa lidar com os custos extras que surgem no final do ano.

Todo o calendário oficial de pagamentos já foi divulgado

Já a boa notícia sobre o assunto está ligada ao fato de que o calendário oficial dos primeiros repasses do 13º salário do INSS já foi divulgado, o que permite ao público receptor já começar a se planejar, em relação ao destino que darão a esse valor extra.

Lembrando que, para saber quando exatamente terá o dinheiro em sua conta o cidadão deve verificar qual é o último número que consta em seu cartão do benefício que recebe.

Segue o calendário para aposentados, pensionistas e outros beneficiários que recebem um salário mínimo por mês:

Recebe em 25 de agosto: cartão final 1

Recebe em 28 de agosto: cartão final 2

Recebe em 29 de agosto: cartão final 3

Recebe em 30 de agosto: cartão final 4

Recebe em 31 de agosto: cartão final 5

Recebe em 01 de setembro: cartão final 6

Recebe em 04 de setembro: cartão final 7

Recebe em 05 de setembro: cartão final 8

Recebe em 06 de setembro: cartão final 9

Recebe em 08 de setembro: cartão final 0

Quem recebe mais de um salário mínimo receberá o 13º do INSS no mês de setembro, entre os dias 01 e 08.

