Ainda DÁ TEMPO de consultar valores esquecidos em banco; saiba como

Já pensou em olhar em sua conta bancária e ter dinheiro a receber? pois desde o dia 07 de março isso é possível, por intermédio do sistema valores a receber do Banco Central. Quase 5 milhões de pessoas já receberam dinheiro e você pode ser a próxima, ao todo, já foi sacado a quantia de R$ 342 milhões. Entenda como realizar a consulta e veja se há algum valor esperando você proveniente de bancos, financeiras e demais instituições.

A consulta é feita pelo site do Banco Central

A consulta pode ser realizada diretamente pelo site do Banco Central, por intermédio do sistema de valores a receber. Durante o período, mais de 120 milhões de consultas foram realizadas. O processo para conseguir sacar o valor é bastante simples e em grande maioria, pode ser feito online.

Para isso, basta ir no site do Banco Central e informar o CPF, isto é, caso a pesquisa seja para uma pessoa física, se a pesquisa for para pessoa jurídica, deve-se informar o CNPJ e a data na qual a empresa foi aberta. Para acessar o sistema e ver os valores, é preciso que a conta seja nível prata ou bronze.

As pessoas que tiverem direito a receber, podem optar pela quantia via Pix ou TED. Qualquer pessoa que tenha se relacionado com bancos ou empresas do gênero, podem ter dinheiro guardado para receber. Geralmente eles são provenientes de contas encerradas, cotas de capital e até mesmo de consórcios que terminaram.

O valor é alto?

Como salientado, a quantia que está disponível é proveniente do relacionamento do cliente com instituições financeiras, portanto, a única variável acerca do valor é o próprio cliente, caso ele tenha esquecido bastante dinheiro, agora, ele terá direito de recebê-lo novamente. Mas há alguns números que você pode usar como parâmetro.

Desde o início de março, o maior valor que já foi registrado é o de R$ 749.494,30, para um CPF. E para uma empresa, o valor ultrapassou os R$ 3 milhões. Por conta dos valores citados, muitos brasileiros também acreditam que terão direito ao mesmo, entretanto, o banco central acaba fazendo um alerta.

A alerta do Banco Central é que a maioria das pessoas só irá receber valores até de R$ 10. De todos os R$ 40,9 milhões CPFs e CNPJs, mais da metade terão valores menores para receber. Mas mesmo assim, é um direito delas e por isso deve ser retirado.

