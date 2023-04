Já dá para consultar saque de R$ 900; descubra se você está na lista

Uma excelente notícia para os brasileiros acaba de chegar, trata-se do valor de R$ 900 que pode ser sacado a partir dessa semana por milhares de brasileiros. O dinheiro é inerente ao benefício do bolsa família, que agora, desde a nova gestão, está com um super valor, podendo chegar em alguns casos até em R$ 1.000. Os pagamentos terão início no dia 14, portanto, confira como consultar os valores e se programe o quanto antes.

Por onde consultar o benefício?

O benefício do Bolsa Família pode ser consultado por vários canais digitais, tudo isso com a finalidade de ajudar ainda mais as pessoas, ou seja, elas não precisam sair de suas casas para efetuar a consulta. Agora, pelo aplicativo do Caixa Tem, do Bolsa Família e pelo portal cidadão, é possível averiguar os valores disponíveis.

Lembrando que a movimentação do dinheiro pode ser feita pelo Caixa Tem. O aplicativo permite várias manobras, como envios via pix e até mesmo a realização de empréstimos pessoais. Tal aplicativo foi um marco nos serviços bancários digitais em todo o país.

E os valores serão liberados seguindo o cronograma:

NIS final 1: 14 de abril;

NIS final 2: 17 de abril;

NIS final 3: 18 de abril;

NIS final 4: 19 de abril;

NIS final 5: 20 de abril;

NIS final 6: 24 de abril;

NIS final 7: 25 de abril;

NIS final 8: 26 de abril;

NIS final 9: 27 de abril;

NIS final 0: 28 de abril.

Qual será o valor do pagamento?

Já o valor do benefício será variado, mas o mínimo disponibilizado será o de R$ 600, que pode chegar em valores superiores a R$ 1.000, graças a alguns benefícios que podem ser recebidos de modo concomitante, como o vale gás e o auxílio para as crianças com idade inferior a 06 anos. Assim, famílias que possuem essas características, recebem mais.

Sendo que para cada criança presente no núcleo familiar, o valor extra é de R$ 150, sendo que há o limite de 2 crianças por família, em números, extra de R$ 300. Somando isso com o vale gás, que deve ser um pouco maior do que R$ 100, a conta fecha em mais de R$ 1.000.

Lembrando que o benefício para a compra do gás é bimestral, então, é pago a cada dois meses, o último pagamento ocorreu em fevereiro e agora, está ocorrendo o segundo do ano. E infelizmente, a lista para receber o benefício encontra-se suspensa até segunda ordem.

