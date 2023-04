Decepcionante! Valor do auxílio gás foi liberado para consulta

Nos últimos meses vários programas sociais foram criados a fim de combater os impactos causados pela pandemia no Brasil e no mundo. Um dos programas criados foi o auxílio gás, que a cada 2 meses, ajuda os brasileiros a comprarem o seu botijão de gás, subsidiando 100% do valor. Mas para este mês de abril, uma triste notícia veio à tona deixando todos tristes, acerca do valor que será liberado para a aquisição, entenda.

O valor será menor

O valor liberado na compra do gás de cozinha será menor em relação ao último pagamento, que havia sido de R$ 112, agora, ele será de apenas R$ 112. Mas por outro lado, isso é bom, pois significa que o valor do gás baixou nos últimos meses. Mas nem todos olham por esse lado.

O pagamento ocorre de modo bimestral, isto é, a cada 2 meses, além disso, o calendário é atrelado ao calendário do bolsa família. Portanto, no dia que o beneficiário receber o pagamento da bolsa família, também irá receber o pagamento do auxílio gás.

Mas infelizmente, uma notícia pegou vários beneficiários de surpresa, trata-se da suspensão das inscrições para o auxílio gás, o governo informou que estavam suspensas as inscrições até segunda ordem. Uma vez que se fosse pago o vale para todos que recebem o bolsa família, o governo não iria conseguir.

Veja também: Ninguém conhece este BENEFÍCIO poderoso do Cadastro Único

O valor da bolsa família vai aumentar?

Sim, o valor irá aumentar para as famílias que estiverem dentro de alguns critérios:

recebem o vale gás;

Possui crianças com idade inferior a 06 anos.

Para essas famílias, o valor do bolsa família irá aumentar, podendo chegar em até R$ 1.000, uma vez que o auxílio gás irá acrescentar R$ 110 ao pagamento mensal ao passo que para cada criança com idade inferior a 06 anos, o beneficiário irá receber o valor de R$ 150 a mais.

Lembrando que o valor ainda deve aumentar,, a partir do mês de junho, onde outro acréscimo será adicionado ao programa em questão. Ele será pago para crianças com idade entre 07 e 18 anos, além de mulheres que estejam grávidas. E para tudo isso, o governo só requer que a frequência escolar esteja satisfatória e que as grávidas tenham acompanhamento médico. Caso não cumpra essas regras, a família pode ser removida. Como ocorreu neste ano, que por faltas em 2022, algumas famílias foram suspensas do bolsa família. E caso o problema persista, pode ocorrer a exclusão definitiva.

Veja também: 3 PRESENTES para quem está desempregado; veja quais são