Você usar CARTÃO DE CRÉDITO? Há uma ótima notícia neste momento

A maioria das pessoas usam cartão de crédito no seu cotidiano, principalmente ao comprar itens que são caros, todavia, ao parcelar, o valor mensal acaba ficando melhor. Contudo, há um problema: quando não dá para pagá-lo. Isto é, uma das maiores bolas de neve que há e também uma das maiores causas de endividamento dos brasileiros, diz respeito a dívidas inerentes a cartões de crédito. Pensando nisso, o Governo está se articulando para tentar combater os juros altíssimos que existem, além disso, a ideia principal é limitá-lo, entenda.

Um projeto está sendo feito

O ministério da Fazenda acaba de montar um grupo de estudos a fim de estudar o problema e tentar resolvê-lo. Enquanto isso, o governo está aguardando apenas o sinal dos técnicos responsáveis, para analisar a proposta que está sendo criada. De acordo com o banco central, no mês de fevereiro, os juros chegaram a 24,02% ao mês, ou seja, uma dívida pequena em poucos meses é gigante.

Para isso, os deputados estão planejando limitar os juros a um teto de 8% ao mês, contudo, os bancos não estão concordando com a medida. Para o atual presidente da Federação Brasileira de Bancos, estipular uma porcentagem máxima de juros não é a saída para o problema. Segundo ele, 95% dos clientes fazem uso do cartão sem juros. “Temos de encontrar mecanismos que ataquem as causas. E uma das causas relevantes para o juro do rotativo ser alto é o chamado parcelamento sem juros no cartão. A gente precisa discutir esse ponto.”, destacou.

Ao passo que o atual ministro da Fazenda defende e afirma que os juros são abusivos e ele chegou a chamá-los de ‘estratosféricos’. E por isso, devem ser limitados, de maneira análoga ao que ocorreu com o cartão de crédito consignado.

Benefícios de ter um teto para os juros

O principal beneficiado é o usuário, que mesmo atrasando a mensalidade, não irá ficar com uma dívida tão grande. E o principal prejudicado é o banco, que não irá mais arrecadar tanto dinheiro somente de juros. Atualmente, milhares de brasileiros possuem problemas com isso.

O grupo de estudos que foi criado para debater o assunto, deve usar como base outros projetos que já foram criados a fim de debater os juros do cartão de crédito. A maioria deles já encontra-se em tramitação na Câmara.

Infelizmente, é bem provável que a ideia não consiga ter tanta força, uma vez que os bancos são bem fortes e não concordam com ela. Por isso, acredita-se que será criada uma alternativa ao teto de juros, para que ninguém seja prejudicado.

