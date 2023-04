Cartão “desconhecido” do banco Inter oferece benefícios

Qualquer pessoa que esteja sempre por dentro de tudo que diz respeito ao mundo da tecnologia e ao mundo das finanças, e principalmente na junção desses dois assuntos, com certeza já ouviu falar sobre o famoso banco Inter.

Assim como outras instituições do mesmo segmento, como o Nubank, ele é simplesmente um dos primeiros bancos digitais que surgiram no país e ajudaram a revolucionar a forma como os brasileiros lidam com dinheiro.

Aliás: trata-se de uma instituição bancária totalmente brasileira, reconhecida não só por facilitar o recebimento, o envio e a administração de quantias diversas. O banco Inter é reconhecido, também, por oferecer serviços de corretagem.

Ou seja: é praticamente um banco completo, para quem realmente quer cuidar de suas finanças, não é mesmo?

O que muitos clientes não sabem, porém, é que todos esses cuidados, além de diversos benefícios, são ofertados também por meio dos cartões ligados à marca.

E um cartão muito específico tem chamado mais atenção que os demais: os motivos para isso são explicados no decorrer da leitura dos tópicos a seguir.

O banco Inter é um dos pioneiros no mercado de bancos digitais no Brasil | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual é o cartão do banco Inter que oferece diversos benefícios para os seus usuários

Dizer que se trata de um cartão desconhecido criado pelo banco Inter não chega necessariamente a ser uma mentira, sabia?

Afinal, boa parte dos clientes nem mesmo sabe que ele existe.

Chamado oficialmente de Mastercard Win, tal cartão está atrelado a diversos benefícios, a começar pelo fato de ser gratuito, contar com pagamento por aproximação e, ainda, poder ser usado de forma internacional tranquilamente.

Isso sem citar a facilidade de o cliente obter o cashback direto em sua conta bancária em alguns casos.

Aliás: vale frisar que, de modo geral, o banco Inter oferece diversos tipos e modalidades de cartões para os seus clientes, havendo ainda o Black, o Platinum e o Gold.

E os benefícios, se tratando de um banco tão revolucionário, de fato são tentadores: eles vão desde ofertas exclusivas da bandeira Mastercard até a isenção da taxa de anuidade e o acesso às famosas salas VIPs em vários aeroportos.

Mas a categoria Win de fato consegue ser ainda melhor para quem a utiliza.

E, não é para menos, considerando que os clientes que possuem esse tipo de cartão são aqueles cujos investimentos junto ao banco Inter são de pelo menos R$ 1 milhão.

Ou seja: para um público tão seleto, nada melhor do que um cartão de crédito que realmente faça a diferença!

A taxa de cashback para esses clientes, por exemplo, é de 1,25%, sendo que o pagamento é direcionado diretamente para a Conta Digital. E isso, claro, sem citar as dezenas de outros benefícios.

Como funcionam os limites desse super cartão

O aumento do limite junto a esse cartão exclusivo do banco Inter obrigatoriamente passa por uma análise.

Porém, sendo um investidor no CDB ou na Poupança, o cliente consegue converter o valor do investimento, de modo a transformá-lo em limite.

