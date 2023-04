Aprenda a saber se uma notícia é FALSA ou VERDADEIRA

Mesmo em um mundo globalizado e com a possibilidade de checagem de dados na palma da mão, ainda assim, uma notícia falsa pode circular pelas redes. Dessa forma, fica a dúvida de como saber se uma informação é falsa ou verdadeira.

Se deseja se precaver e ter a certeza de que não está caindo em uma Fake News, continue a leitura. Trouxemos dicas essenciais para não correr o risco de se enganar e nem de passar adiante informações mentirosas.

Saber qual notícia é verdadeira e qual notícia é falsa é essencial para se manter bem informado | Imagem: Roman Kraft / unsplash.com

Importância de saber a veracidade de uma notícia

Notícias falsas são sempre bombásticas e com um apelo emocional, normalmente, sobre um assunto que chama a atenção do leitor. Temas intrigantes, como, por exemplo, de que alguma catástrofe ou guerra está por vir, pode causar desespero na população e um caos na comunidade, como a lotação de supermercados e até a falta de suprimentos.

Outra informação muito vista é como ganhar dinheiro de forma rápida e fácil, diversas vezes, por trás disso, estão golpistas querendo ganhar algo. Isso pode trazer grandes prejuízos como:

Dados roubados do seu celular, como senhas de bancos e aplicativos;

Depósitos em contas indevidas;

Pagamento de boletos que não são verídicos.

Dicas de como saber se uma notícia é FALSA ou VERDADEIRA

Agora que você conheceu a importância de saber verificar se uma notícia é falsa ou verdadeira, veja as dicas de como identificá-las.

Site E-farsas

Esse site criado pelo analista de sistemas Gilmar Lopes é um ótimo sistema de checagem de notícias. No ano de 2011 ele começou a fazer parte do Portal R7, já em 2016, o jornalista Riomar Bruno veio para contribuir em outro panorama, desmistificar na internet.

É muito simples verificar a veracidade de uma notícia, basta encaminhar o pedido no site da aba “Contato”.

Mecanismos de busca do Google

Esse recurso também é bem simples de ser usado, para isso, vá até o Google e digite a notícia. Logo ao lado de cada resultado, irão aparecer três pontinhos, basta clicar neles que aparecerá o seguinte atalho: “Sobre este resultado”, ou seja, informações relevantes sobre o que você deve saber antes de confiar nos resultados.

Boatos.org

Desde 2013 o site vem desmentindo os mais variados tipos de boatos, como morte de artistas, fatos sobre doenças raras, tentativas de golpes, etc. Se o leitor quiser sugerir uma checagem, pode enviar uma mensagem pelo Boatos.org, Facebook ou WhatsApp, sendo o telefone (61) 99275-5610.

Fato ou Fake

Iniciou suas atividades em 2018 e é oferecido pelo Grupo Globo. Normalmente, é utilizado para checar a veracidade de notícias e falas de políticos. É importante ressaltar que as apurações são feitas por vários jornalistas de diversos veículos renomados, como o G1, Extra, CBN, Época, TV Globo, Globo News e Valor Econômico. Sugestões podem ser enviadas pelo seguinte WhatsApp, (21) 97305-9227.

FakeCheck

Este projeto é idealizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de São Carlos (UFSCar). Seu “detector de mentiras” consegue verificar um texto de 100 palavras por meio de Processamento de Linguagem (PLN) e Aprendizado de Máquina (AM), com isso, ele consegue identificar se o texto é falso ou verdadeiro. O site tem uma precisão de 89%, desse modo, ele deve ser usado apenas como fonte de apoio.

