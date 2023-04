Aumento mais ESPERADO no Bolsa Família não será pago

O Bolsa Família voltou a ser pago oficialmente para mais de 20 milhões de famílias no mês de março, conforme havia sido prometido pelo atual presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva.

E o melhor é que, agora que está reformulado e não se chama mais Auxílio Brasil, esse importante programa de repasse de renda conta com valores extras, além dos R$ 600 já previstos, que correspondem ao mínimo que cada família deve receber (mesmo que se trate de uma família formada por uma única pessoa).

Um desses valores, por sinal, é um aumento muito esperado, que já foi anunciado por Lula e criou grandes expectativas em parte do público beneficiário.

As atuais notícias em relação ao recebimento dele, porém, não são das mais animadoras, conforme é explicado no artigo a seguir.

O Bolsa Família de abril começará a ser pago no dia 14 | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual aumento do Bolsa Família não será pago no mês de abril

Uma vez anunciado pelo atual presidente, como forma de tornar o repasse do Bolsa Família ainda mais eficaz, o aumento em questão levou muitas famílias a acreditarem que ele seria pago a partir do mês de abril.

Trata-se basicamente de um aumento destinado somente aos beneficiários cujas famílias tenham pelo menos 5 integrantes, levando ao recebimento total de R$ 142.

Ocorre que, como já citado, o repasse mínimo do Bolsa Família é obrigatoriamente de R$ 600. E, fazendo os devidos cálculos, o Governo Federal chegou à conclusão de que famílias grandes precisam desse mínimo de R$ 142 per capita, a fim de desfrutarem da ajuda financeira devidamente.

O que essas famílias não esperavam, porém, é que terão que aguardar até o mês de junho para começarem a receber o aumento.

Valor extra por criança será pago junto ao repasse oficial

Por outro lado, a notícia animadora diz respeito ao fato de que outro repasse extra, nomeado de Benefício Primeira Infância, já está sendo feito: por meio dele, os núcleos familiares cujas crianças tenham até 6 anos recebem mais R$ 150 (por criança nessa faixa etária).

Já outro aumento, previsto para também começar em junho, é o Benefício Variável Familiar. Por meio dele, especificamente, será feito o repasse de R$ 50 para cada membro da família cuja idade seja de 7 a 18 anos. Além disso, mulheres gestantes da família também terão direito a esse valor extra mensal.

Por fim, vale reforçar que o calendário de repasses de abril do Bolsa Família já foi anunciado: ao pagamentos começarão no dia 14/04, e serão encerrados oficialmente no dia 28/04. Lembrando que, como sempre, a ordem seguirá respeitando o número final de cada Número de Inscrição Social (NIS).

Para quem é adepto da tecnologia, o recebimento e a movimentação do dinheiro podem ser feitos diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, pertencente à Caixa Econômica Federal.

Já quem não tem acesso a esse app pode buscar outros meios de recebimento, tendo em mãos o seu Cartão Bolsa Família (mesmo que seja a versão antiga).

