Harvard disponibiliza CURSO DE GRAÇA sobre computação

Já imaginou se especializar em uma área que possui grande demanda no mercado e tudo isso sem pagar nada? É exatamente o que você leu! A renomada universidade de Harvard está disponibilizando um curso gratuito de computação e totalmente em português e qualquer pessoa com idade superior a 10 anos pode participar, confira como se inscrever e quais as vantagens dessa área de atuação, que anualmente, abre diversas oportunidades de emprego em todo o mundo

O governo vai viabilizar que jovens em vulnerabilidade social possam realizar o curso

O Governo de Goiás articulou com a Secretaria de Ciência, tecnologia e inovação a fim de garantir que pessoas de classes mais baixas também possam realizar esse curso em questão. o curso para quem não possui acesso à internet ou computador em casa, pode ser realizado na Escola do Futuro de Goiás.

O curso que está sendo oferecido pela Universidade de Harvard é chamado de CC50 e as inscrições podem ser realizadas no site de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Goiás. Todo o curso está em português e possui uma carga horária de 70 horas de aula. Todo o curso está dividido entre teoria, estudo de caso e a monitoria tira dúvidas totalmente on-line.

Para auxiliar os alunos, a escola irá disponibilizar monitores presenciais para ajudar os alunos durante o processo de aprendizagem. De acordo com a demanda de interessados, as turmas irão sendo formadas, a parceria com a Fundação Estudar irá durar até o ano de 2025, caso não seja prorrogada. Lembrando que os alunos podem se inscrever e cursar até o final da parceria.

Vantagens de realizar o curso

Realizar o curso que está sendo ofertado pela universidade citada, é uma chance ímpar de obter destaque no mercado de trabalho, principalmente nessa área que cresce a cada ano e o que mais falta são profissionais qualificados para suprir a demanda.Uma vez que quando o profissional é formado em computação, ele acaba sendo útil em qualquer setor.

Ao terminar o curso, ele terá noção geral sobre o setor em questão, podendo se qualificar em outras áreas e ganhar ainda melhor, como análise de dados, segurança da informação ou até mesmo no desenvolvimento de sistemas e sites para empresas.

Por fim, vale salientar que o curso oferecido por Harvard é totalmente gratuito e possui um peso no currículo de qualquer pessoa. Então, se você quer mudar de vida, essa é uma chance única, aproveite e saia na frente dentro do mercado de trabalho.

