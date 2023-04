Aprenda a MELHORAR o seu Bolsa Família de um jeito simples

O Bolsa Família é simplesmente o principal programa de repasse de renda que existe atualmente no Brasil.

Ele havia sido substituído pelo Auxílio Brasil durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal) na presidência da República. E agora, em 2023, voltou para a sua nomenclatura original, conforme havia sido prometido pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) durante sua campanha eleitoral.

E a boa notícia para os milhões de beneficiários é que o valor da parcela não mudou: o recebimento continua sendo de R$ 600.

Ocorre, porém, que existe uma forma de melhorar ainda mais o repasse, e é sobre isso que se trata o artigo a seguir.

O Bolsa Família ganhará diversos valores extras no decorrer de 2023 | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Diversas famílias podem melhorar o Bolsa Família que recebem

Como também havia sido prometido por Lula nos seus meses de campanha em 2022, o Bolsa Família voltaria reformulado. E, de fato, as mudanças já estão acontecendo.

Desde março, por exemplo, cada família que possui crianças de até 6 anos em seu núcleo está recebendo o valor extra de R$ 150.

Vale frisar, por sinal, que esse valor é pago de acordo com a quantidade de crianças nessa faixa etária: caso existam 4 crianças que se encaixem nesse contexto, somente de “extras” o beneficiário receberá R$ 600, fora os R$ 600 que já compõem a parcela principal.

Porém, muitas famílias que se encaixam nesses valores extras não os receberam no mês de março. E, se não tomarem a atitude certa, muito provavelmente também não conseguirão receber outros repasses que já estão em desenvolvimento pelo Governo Federal.

Veja também: Seguro-desemprego ficará MAIOR a partir de maio

O jeito mais simples de fazer essa melhora acontecer

Como citado acima, portanto, muitas famílias têm direito ao repasse de R$ 150 (por criança de até 6 anos que viva na residência), mas, ainda assim, não receberam os respectivos valores.

O lado positivo dessa situação é que existe um jeito extremamente simples de melhorar o Bolsa Família, de modo a receber um pouco mais todos os meses: basta fazer a devida atualização cadastral.

Para isso, basta que o beneficiário se dirija ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de sua residência, tendo em mãos seus documentos e das demais pessoas com as quais mora.

Por fim, vale lembrar que os repasses do mês de abril do Bolsa Família já estão com data marcada: eles terão início de forma oficial daqui a poucos dias, mais especificamente no dia 14, e serão finalizados somente no dia 28.

A ordem de pagamento, propriamente dita, continuará seguindo os números finais do NIS (Número de Identificação Social), o que significa que quem possui NIS de final 1,2 e 3, por exemplo, receberá bem antes de quem possui NIS de final 8,9 e 0.

A única diferença, nesse mês, é que alguns saques serão adiantados, por conta do feriado: quem receberia dia 17 (NIS final 2) poderá sacar já no dia 15, e quem receberia somente no dia 24 (NIS final 6) poderá sacar no dia 22.

Veja também: Quer aprender a investir? PicPay oferece curso DE GRAÇA