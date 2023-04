Novo salário-mínimo de R$ 1,4 mil está na mira do governo

Ainda não chegamos nem na metade do ano de 2023, todavia, já há discussões acerca do novo salário-mínimo para o ano de 2024 e a proposta que deve ser enviada para o governo alegrou vários trabalhadores, já que houve a sinalização que o novo piso teria o valor de R$ 1.400, o valor em questão seria algo histórico para o país e ficaria bem distante do atual valor, que está em R$ 1.302, Fernando Haddad também afirmou que os novos valores irão estar dentro do arcabouço fiscal.

Chegar no valor citado, não será uma tarefa tão fácil

De acordo com o atual ministro da fazenda, Haddad, o plano para alcançar o valor citado já está pronto, todavia, antes de anunciá-lo é preciso que as novas regras fiscais sejam aprovadas e após isso, a reforma tributária. Após as duas propostas serem aceitas, é que o presidente Lula irá receber a proposta definitiva do valor do salário-mínimo para o próximo ano.

Para isso, um grupo foi criado somente para essa finalidade, isto é, criar, do zero, uma nova política para a valorização do salário de todos os trabalhadores. O objetivo é que o grupo consiga criar um plano que será seguido até o ano de 2026, de antemão, Lula já deixou claro que os novos valores do salário precisam ter um aumento real, considerando a inflação do ano anterior.

“Nós vamos estabelecer nova regra para o piso, levando em conta, além da reposição da inflação, o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia”, afirmou o presidente Lula.

Salário-mínimo terá um novo valor ainda em 2023

O salário-mínimo é basicamente o menor valor que uma empresa deve pagar pelo funcionário, ou seja, o salário pode ser superior ao piso, jamais menor. E ele vale tanto para trabalhadores públicos quanto privados e quem estabelece o valor é o próprio governo, sempre visando a manutenção do poder de compra de todos os habitantes.

Vale lembrar que nem sempre o salário aumenta de fato, só diz que o salário obteve um aumento real, quando ele ultrapassa o aumento da inflação no ano anterior. Então, se em um ano a inflação foi de 9% e o salário aumentou 8%, não houve aumento real, todavia, se o aumento tivesse sido de 12%, o aumento teria sido real.

E para o ano de 2023, mais um aumento está previsto para o valor do salário-mínimo, que deve chegar a R$ 1.320, isto é, R$ 18 a mais em relação ao valor praticado atualmente.

