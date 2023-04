Implante dentário DE GRAÇA pelo SUS: veja como conseguir

Inúmeros motivos podem levar o cidadão precisar de um implante dentário. Independente da razão – uma coisa é certa: o custo é bastante elevado para um trabalhador comum. Desse modo, o Brasil possui um programa que poucos conhecem: o Brasil Sorridente. Através dele os cidadãos podem conseguir tratamentos odontológicos de ponta e manter sua saúde bucal sempre em cima! Entenda como funciona o programa e quem tem direito.

Como obter implante dentário gratuito | Imagem de JOSEPH SHOHMELIAN por Pixabay

Brasil Sorridente

Ter uma boca saudável é essencial não somente pela saúde em si – mas por outros fatores decorrentes desta condição. Pessoas que possuem dentes extraídos, estragados, etc. Não somente são afetadas por bactérias, mas por baixo autoestima e tantos outros problemas emocionais.

Com isso – este “simples” problema acaba ocasionando um declínio na saúde bucal e emocional da pessoa. O SUS por si só já oferece diversos tratamentos dentários, entretanto, alguns eles não engloba: como é o caso do aparelho dentário.

Portanto, casos mais graves como aparelho ortodôntico e implantes – o SUS geralmente acaba deixando a desejar. Entretanto, através do Brasil Sorridente – o Governo Federal consegue proporcionar um sorriso mais bonito e alegre aos brasileiros que tanto precisam.

Desse modo, o Brasil Sorridente visa abranger as pessoas mais necessitadas da sociedade. A fim de ter de volta o seu sorriso e autoestima novamente. Desse modo, os brasileiros que não têm condições de arcar com os custos podem contar com o auxílio do programa.

Como se inscrever no Brasil Sorridente?

É válido lembrar que o programa é um braço do SUS. Ou seja, ele está envolto do Sistema Único de Saúde – e não algo separado. Desse modo, o SUS oferece alguns serviços gratuitos nativamente, como é o caso de restaurações, aplicação de flúor, diagnósticos e até mesmo limpezas. Ou seja, já há uma gama bem vasta de serviços ofertados pelo SUS.

Desse modo, é necessário que seja verificado diretamente no site do Brasil Sorridente se o mesmo se encontra presente na cidade em questão. Caso ele esteja presente no município – basta ir até um posto de saúde e agendar a consulta. Sendo necessário levar o cartão do SUS.

Embora todos sejam atendidos, a prioridade do programa é para os brasileiros de baixa renda. Lembrando que desde a criação do programa, mais de 10 milhões de brasileiros foram atendidos pelo programa. Ou seja, é algo que auxilia bastante a população brasileira em todos os aspectos.

Neste ano de 2023 espera-se que o programa atenda mais de 2 milhões de brasileiros. Sempre mantendo a disciplina, confiança e ofertando o seu melhor.