Precisa de DENTISTA BARATO? SUS oferece serviços completos no Brasil

Embora muitos não saibam, mas os brasileiros possuem um grande privilégio – o Sistema Único de Saúde (SUS). Através dele os brasileiros têm acesso a serviços voltados à saúde de maneira totalmente gratuita. Seja física, mental, bucal, etc. Entretanto, nem todos sabem em quais locais o SUS está! A grande verdade é que dentro uma cidade, a maioria dos hospitais atendem pelo SUS – e os demais podem ter convênios com o programa. Saiba um pouco mais do programa e onde encontrar um SUS em sua cidade. Lembre-se, saúde é para todos!

Saiba como encontrar dentista barato | Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay

Como funciona o SUS?

O SUS funciona mediante uma rede de serviços públicos voltados à saúde. No caso dos dentistas, é possível obter tratamentos completos sem pagar nada. Lembrando que o programa é financiado mediante os impostos pagos pela população. Desse modo, desde 1988 o SUS está garantindo não somente atendimento geral como odontológico.

Estima-se que somente em 2020, o SUS foi o responsável por mais de 3,6 bilhões de atendimentos. Embora enfrente constantes problemas, ainda é o principal meio de acesso à saúde no país.

Desse modo, os brasileiros são direcionados até as unidades do SUS em sua cidade. A partir de então, passam por uma triagem e são atendidos. Além disso, o SUS fornece não somente atendimentos, como exames, consultas, internações, cirurgias, remédios, etc.

Há uma grande variedade de serviços que o SUS abrange. Lembrando que todos eles são oriundos dos cofres públicos – ou seja: toda a estrutura. Desde a construção das unidades, à contratação dos profissionais e materiais usados.

Leia mais: BOMBA! Remédios podem ficar até 6,8% mais caros a partir de abril

Onde encontrar o SUS?

É possível encontrar o SUS em todos os bairros praticamente. Entretanto, o SUS vai muito mais além. Possui vertentes que poucos conhecem – como é o caso do Brasil Sorridente. Dentre tantos outros programas do SUS.

Lembrando que há programas públicos oriundos de faculdades públicas e privadas – embora não sejam oriundas do SUS, mas também garantem o pleno acesso à saúde a população.

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

O SUS é encontrado nessas unidades. No geral, os brasileiros vão até elas para se consultar de problemas leves e graves. É nessas UBS que também são conhecidas como Postos de Saúde – que o brasileiro consegue atendimento para um resfriado, dor na barriga, cabeça, etc.

Além disso, é possível obter consultas para descobrir doenças mais sérias e até mesmo a realização de exames e acompanhamentos médicos. Como é o caso do exame de sangue, pré-natal, etc. Ou seja, é o início de todo atendimento.

Hospitais Regionais e Santa Casas

Já são voltados para os atendimentos intermediários. Acidentes, cirurgias, etc. No geral, toda cidade média/grande possui pelo menos uma unidade hospitalar. Com isso, os municípios vizinhos também fazem uso da unidade. Nelas também são encontrados profissionais do SUS.

Geralmente os brasileiros são vão até esses lugares em casos mais graves ou mediante o encaminhamento médico. Ademais, segue sendo a UBS local.

UPA

A Unidade de Pronto Atendimento é uma outra base do SUS. É onde as pessoas em estado mais grave vão para ser atendidas com urgência. Lembrando que nesses postos também há a presença de dentistas.

Não é preciso encaminhamento para ser atendido nesses lugares. Lembrando que nos casos mais leves – é possível esperar até mais de duas horas. O atendimento é realizado mediante o grau de gravidade.

Portanto, esses são todos os postos de atendimento do SUS. E na maioria deles há dentistas gratuitas. E claro, há tantos e tantos locais especializados que também são do SUS – mas depende de cada município ter ou não.

No geral as grandes cidades possuem inúmeros postos do SUS, inclusive especializados no atendimento odontológico. Recomenda-se que o agente de saúde seja contatado, a fim de que ele venha fazer a ponte entre o cidadão e o seu atendimento.