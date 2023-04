Quais valores posso antecipar em 2023 para ter um dinheiro a mais?

Muitos trabalhadores buscam oportunidades de obter um dinheiro extra. Seja para pagar contas ou não – uma grana a mais sempre é bem vinda. Com isso, muitos ficam em dúvida acerca dos valores a receber neste ano de 2023. Veja neste artigo quais os valores que é possível antecipar e quem tem direito. É possível conseguir até mais de R$ 5 mil!!

Quais valores podem ser antecipados em 2023? | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais valores posso antecipar em 2023?

Não é de hoje que muitas instituições financeiras trabalham com a antecipação de valores. Seja do PIS/Pasep, FGTS, etc. Desse modo, mediante os benefícios que os brasileiros têm direito – é possível obter alguns repasses antecipados e quitar aquela dívida ou antecipar aquele sonho.

Desse modo, veja abaixo a lista completa dos possíveis valores que os trabalhadores receberão neste ano de 2023 – e quais deles têm a possibilidade de antecipação.

Saque aniversário do FGTS

Todos os anos o trabalhador consegui retirar parte do valor acumulado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Embora os atuais ministros pensem em remover a modalidade – a mesma ainda está disponível para os trabalhadores que assim desejar. Lembrando que o saque é totalmente opcional, e ao optar pela modalidade, o trabalhador ficará algum tempo sem poder sacar o valor mediante o saque rescisório.

Entretanto, o valor é pago no mês de aniversário do trabalhador. Visto que de acordo com a quantidade de dinheiro guardado, menor será a porcentagem de retirada. Ou seja, é necessário analisar com bastante cautela.

13° salário

Geralmente é pago após o início do segundo semestre do ano. Entretanto, algumas instituições bancárias como o Bradesco – possibilita que seus clientes correntistas antecipem os valores. Desse modo, é possível obter valores entre R$ 200 e R$ 50 mil. No caso – funciona tal como um empréstimo bancário. O cliente pode escolher o valor das parcelas.

Visto que pode ser de no máximo o valor liquido do abono. É algo totalmente opcional – atualmente, apenas a Caixa Econômica Federal e o Bradesco aderiram à modalidade.

PIS/Pasep

Os repasses do PIS/Pasep começaram ser repassados aos brasileiros desde o dia 15 de fevereiro. Desse modo, para sacar o benefício é necessário que o trabalhador esteja devidamente cadastro no PIS/Pasep por no mínimo cinco anos, tenha trabalhado por no mínimo 30 dias em 2021 e não receba valores superiores a dois salários mínimos.

Sendo necessário aguardar a data estipulada para os repasses. Lembrando que os valores são pagos pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os repasses deverão ser feitos até o mês de junho.

Realmente vale a pena antecipar valores?

Cada caso é um caso! Caso o trabalhador de fato esteja precisando do dinheiro para quitar dívidas urgentes – é indicado que ele busque soluções rápidas para antecipar o dinheiro. Mas claro – aquele dinheiro que ele tem certeza de que irá receber.

Desse modo, o trabalhador deverá se atentar ao órgão que ele irá buscar auxílio, etc. A fim de evitar cair em golpes mediante a pressa de obter o tão sonhado dinheiro extra.

Cada assunto abordado neste artigo possui vários artigos presentes neste site. Portanto, basta pesquisar pela palavra-chave e obter todos os detalhes sobre o FGTS, 13° salário e PIS/Pasep.