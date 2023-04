CAIXA: benefício pode ajudar cliente a ACABAR COM AS DÍVIDAS

Qualquer pessoa que esteja endividada gostaria de acabar com as dívidas da forma mais simples e rápida possível. Afinal, uma vez fazendo isso, as finanças finalmente podem voltar ao normal ou, pelo menos, podem começar a ser controladas com mais facilidade.

Ocorre, porém, que nem sempre é possível conseguir se livrar das dívidas de uma forma muito fácil. Existem empresas que não permitem renegociação, por exemplo, enquanto outras permitem o parcelamento em dezenas de parcelas, porém com taxas de juros que dificultam um pouco o pagamento.

E a boa notícia, para boa parte da população brasileira que está nessa situação, diz respeito a uma iniciativa recente da Caixa Econômica Federal, sobre a qual todos os detalhes são explicados na leitura dos tópicos a seguir.

Agora, acabar com as dívidas ficará muito mais fácil para quem é cliente Caixa | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se trata o benefício da Caixa para quem quer acabar com as dívidas

A novidade, recentemente anunciada pela Caixa Econômica Federal, possui ligação direta com a famosa Quinzena do Consumidor, por meio da qual o banco anuncia inúmeras condições vantajosas para a aquisição de serviços e produtos diversos.

Foi justamente nesse período que a Caixa anunciou uma iniciativa revolucionária, que irá permitir que milhões de pessoas possam acabar com as dívidas de forma extremamente facilitada.

O único ponto que pode ser considerado negativo é que se trata de um benefício voltado somente para quem possui dívidas junto à Caixa, independentemente de ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ou seja: é uma iniciativa voltada para os clientes da instituição.

Uma vez que desejem acabar com as dívidas que estejam em aberto, tais clientes poderão parcelá-las em até 96 vezes, de modo que não comprometa o financeiro de cada pessoa.

Já quem escolher fazer o pagamento de uma única vez também contará com uma grande vantagem: a redução de muitos juros, que fará com que haja uma redução considerável no tamanho da dívida.

Benefício exclusivo para pessoas com deficiência também foi anunciado

Além do benefício que ajudará cada cliente a acabar com as dívidas, a Caixa Econômica Federal também anunciou outro grande benefício, voltado para pessoas que têm deficiências físicas.

O anúncio foi feito pela própria presidente da instituição, Rita Serrano, no último dia 3 (segunda-feira), data em que o Conade (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência) ganhou novos integrantes.

Tal benefício consiste na oferta de até R$ 30 mil para que o cidadão possa comprar ou reparar itens que são imprescindíveis para o seu bem-estar no dia a dia, como aparelhos auditivos, próteses diversas e cadeiras de rodas.

Funciona basicamente como um financiamento a ser mantido pelo Governo Federal, sendo que a quantia pode ser requisitada diretamente em uma das agências da Caixa Econômica Federal, com o pagamento podendo ser feito em até cinco anos, o que corresponde a 60 parcelas.

