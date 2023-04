Denúncias de usuários revelam ESCÂNDALO envolvendo aplicativos de transporte

Em um passado consideravelmente recente, os brasileiros nem mesmo sabiam que um dia poderiam contar com os aplicativos de transporte para ir aos locais nos quais precisam chegar.

A melhor forma de se locomover com mais independência, até então, e de modo geral, era tendo um veículo próprio. Quem não possui carro ou moto, por exemplo, ou mesmo quem possui, mas não sabe dirigir, porém, deveria recorrer ao transporte público para ir fazer compras ou cuidar de outras atividades do dia a dia.

Por outro lado, quem tem um poder aquisitivo um pouco maior poderia sempre contar com os táxis, por meio dos quais a locomoção possui muito mais conforto do que quando é feita a comparação com ônibus e metrô.

E então, eles chegaram: os aplicativos de transporte, com destaque para Uber e 99, em pouco tempo se tornaram um grande sucesso, principalmente nas grandes capitais.

Porém, como muitos serviços, principalmente aqueles ligados diretamente à tecnologia, esses aplicativos de transporte não deixam de ter pontos negativos também, mesmo que raramente.

E é justamente por isso que diversos usuários os denunciaram ao Procon de São Paulo, conforme é explicado no decorrer da leitura a seguir.

Os aplicativos de transporte revolucionaram a forma como as pessoas se locomovem

Quais as vantagens dos aplicativos de transporte para o usuário

Antes de citar o motivo que levou inúmeros usuários a denunciarem os aplicativos de transporte Uber e 99 ao Procon-SP, vale a pena relembrar as vantagens que esses apps oferecem e que, ainda assim, os deixam com vantagem competitiva em relação às outras possibilidades de locomoção.

Embora não possuam um valor fixo para as corridas, por exemplo, sendo eles variáveis conforme a distância percorrida e a cidade na qual o serviço é solicitado, as tarifas sempre são atrativas.

Além disso, os dois aplicativos oferecem a possibilidade de que o usuário divida a corrida com outras pessoas, de forma a reduzir ainda mais o valor a ser pago.

E isso, claro, sem citar o fato de que muitos motoristas ainda oferecem alguns mimos para os seus passageiros.

Por fim, vale sempre lembrar que o aplicativo em si funciona como uma espécie de garantia de que o usuário estará seguro durante o trajeto, pois nele são registrados dados dos motoristas e o percurso em si.

Denúncias dos usuários revelam comportamento indevido das empresas

O fato de que os aplicativos de transporte podem deixar as tarifas um pouco mais altas em alguns momentos do dia, porém, levaram diversos usuários a denunciá-los ao Procon-SP, alegando que o aumento estava muito além da cobrança que de fato deveriam fazer.

A depender da demanda e da quantidade de motoristas nas ruas, essa cobrança pode chegar a ser até 3 vezes maior do que a tarifa “normal”, e, diante de tantas denúncias, coube ao Procon-SP questionar as respectivas empresas.

O objetivo do órgão, agora, é questioná-las e entender suas políticas de cobrança, a fim de entender se as mesmas se aproveitaram de momentos específicos, como as greves no transporte público, para tirar vantagem dos passageiros.

