Senado pode aprovar pagamento de pedágio por meio de PIX e cartão

Milhões de brasileiros precisam lidar com o pagamento de pedágio com muita frequência, seja por conta de viagens a trabalho ou mesmo por conta de viagens a lazer.

Ocorre, porém, que em alguns casos esse pagamento pode virar um verdadeiro transtorno: ao sair de casa para ir para outro estado no qual nunca esteve antes, por exemplo, pode ocorrer de o cidadão simplesmente não perceber que haverá cobrança de pedágio no caminho.

Logo, ele não irá se preocupar em ter dinheiro em espécie na carteira e, caso não tenha uma das famosas tags que permitem a passagem imediata pela praça de pedágio, certamente se verá em apuros.

Afinal, atualmente o pagamento pode ser feito somente por meio de dinheiro ou, no máximo, por meio de cartões pré-pagos muito específicos.

Não podendo contar com nenhuma dessas opções, e nem mesmo tendo a tag acima citada, que é colocada como uma espécie de adesivo no veículo, grandes são as chances de que o motorista “passe por maus bocados”, e ainda atrase os demais motoristas que estiverem na fila.

Trata-se de uma situação realmente desagradável, não sendo à toa que foi desenvolvido um Projeto de Lei que tem o objetivo de fazer com que ela deixe de existir.

Projeto de Lei pode mudar a forma como lidamos com o pagamento de pedágio

Criado por Eduardo Girão, senador que atua no Partido Novo (Ceará), o PL (Projeto de Lei) 4643/2020 está focado na proposta de tornar mais simples o pagamento de pedágio em todas as rodovias federais.

Se aprovado, tal PL permitirá que, além de utilizarem os meios de pagamento difundidos atualmente, os motoristas também possam utilizar o Pix, um QR Code e até mesmo diversos cartões de crédito e débito para poderem passar pela praça de pedágio sem transtornos, e de forma rápida.

O texto ainda passará por alterações pontuais

Embora seja de fato animador, esse Projeto de Lei ainda não conta com aprovação, embora possa ser votado pela Comissão de Infraestrutura (CI) na próxima reunião a ser realizada pela mesma.

O fato de o próprio presidente da Comissão, Confúcio Moura, senador do Partido MDB (Rondônia) ter citado sua própria experiência com um pagamento de pedágio dá esperanças de que possa haver aprovação.

O parlamentar cita um episódio no qual estava na fila do pedágio sem dinheiro, não sabendo que não poderia utilizar outros meios de pagamento facilitadores, como o Pix ou seus cartões.

No momento, uma fila de carros se formou e, mesmo assim, ele teve que sair, de ré, a fim de chegar a um banco, sacar dinheiro e voltar: tudo isso por causa de R$ 4,00.

Por outro lá, há de se considerar que, como apontado pelo Astronauta Marcos Pontes, senador do Partido PL (São Paulo), há pontos no texto que precisam ser revisados, a fim de que nenhum custo seja repassado para o motorista.

