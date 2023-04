Como receber até R$ 862 do governo ainda em Abril pelo Cadastro Único?

Nesse mês de abril é quando o programa do Bolsa Família vai iniciar a nova rodada de pagamentos já com o novo benefício da Primeira Infância que é a parcela adicional de R$ 150,00 para crianças de 0 a 6 anos. Mais de 21 milhões de famílias estão hoje em dia em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou de extrema pobreza e que são atendidas pelo programa e podem chegar a receber R$ 862,00 ou até mais.

Tudo vai depender de como o núcleo familiar é formado, tem famílias inscritas no programa que são numerosas e precisa da ajuda desses benefícios complementares para ajudar na sobrevivência. Lembrando que todas as famílias do programa recebem o valor fixo de R$ 600,00, e neste mês de abril também será pago o auxílio-gás, que é pago a cada dois meses.

Não são todas as famílias que recebem o auxílio-gás e nem todos os beneficiais adicionais, é necessário estar dentro dos requisitos que foram impostos pelo governo. Mas é garantido para todas o valor de R$ 600,00.

confira sobre os novos benefícios complementares. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Benefícios complementares

No dia 1 de março, o presidente Lula (PT) relançou o programa Bolsa Família, falou sobre as novas regras e compartilhou com todos sobre os benefícios completares, são eles:

Benefício Primeira Infância para crianças de 0 a 6 anos R$ 150,00

Benefício para crianças e jovens de 7 a 18 anos R$ 50,00

Benefício para gestantes R$ 50,00

Já sobre o auxílio-gás, o valor dado do benefício é de R$ 112,00 que é o valor médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg. Ele é pago para 6 milhões de famílias que tem inscrição no CadÚnico.

Se uma família que recebe do Bolsa Família for numerosa e tiver membros com as condições citadas acima, no mês eles podem chegar a receber até R$ 862,00 ou mais, tudo vai depender de como é a formação da família.

Calendário de pagamentos mês de abril

Ministério do Desenvolvimento Social já divulgou o calendário oficial do pagamento do Bolsa Família mês de abril e vai ter início a partir do dia 14. Vai começar mais cedo devido aos feriados que tem nesse mês. Veja abaixo a ordem de recebimento através do número do NIS de cada beneficiário do programa.

Beneficiário com NIS final 1 – depósito 14 de abril

Beneficiário com NIS final 2 – depósito 17 de abril (vai poder sacar ou movimentar o valor desde o sábado, 15/04)

Beneficiário com NIS final 3 – depósito 18 de abril

Beneficiário com NIS final 4 – depósito 19 de abril

Beneficiário com NIS final 5 – depósito 20 de abril

Beneficiário com NIS final 6 – depósito 24 de abril (vai poder sacar ou movimentar o valor desde o sábado, 22/04)

Beneficiário com NIS final 7 – depósito 25 de abril

Beneficiário com NIS final 8 – depósito 26 de abril

Beneficiário com NIS final 9 – depósito 27 de abril

Beneficiário com NIS final 0 – depósito n 28 de abril.

