Como consultar TODOS os benefícios que o Cadastro Único dá direito?

Desde o ano de 2003, o Cadastro Único vem mudando várias vidas por ser a porta de entrada para o ingresso nos benefícios sociais do governo, por intermédio dele é possível o acesso a importantes programas como Bolsa Família (que garante uma renda mínima para as famílias), Minha Casa Minha Vida (que ajuda os brasileiros a realizarem o sonho da casa própria) e também na tarifa social de energia elétrica (que garante descontos significativos), portanto, confira como se cadastrar no CadÚnico e saiba quais programas você terá direito

Como se cadastrar no Cadastro Único?

Para se cadastrar no CadÚnico é preciso realizar o download do aplicativo, que está disponível tanto para Android quanto para iOS, vale lembrar que pelo aplicativo funciona apenas como uma espécie de pré-cadastro, posteriormente, é preciso ir até uma unidade do CRAS ratificar todas as informações fornecidas. Portanto, se o usuário não tiver disponibilidade de algum celular para efetuar o cadastro prévio, ele pode ir diretamente no CRAS.

É preciso também que o titular do benefício seja alguma pessoa com idade superior a 16 anos, de preferência, do sexo feminino. Além disso, é preciso que a pessoa tenha em mãos CPF ou título de eleitor. O documento de todos os membros da casa também é cobrado, a saber:

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento;

CPF;

RG;

Certidão Administrativa de Nascimento Indígena;

Carteira de trabalho;

Título eleitoral;

Comprovante de residência atualizado.

Quais programas sociais os inscritos terão direito?

Bolsa Família;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Minha Casa Minha Vida

Carta Social;

Carteira do Idoso;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

PETI – ​Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Pro Jovem Adolescente;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda.

Vale lembrar que cada programa possui suas próprias políticas internas para o ingresso de novos beneficiários. Além dos citados, há alguns mais novos, como o Auxílio Gás, contudo, ele encontra-se com suas inscrições suspensas até uma segunda ordem.

Caso você tenha se interessado por algum dos benefícios citados e se encaixe nos critérios para fazer parte deles, todavia, não esteja incluso na folha de pagamentos, vá presencialmente até uma unidade do CRAS averiguar o motivo. Lembrando que o cadastro dos beneficiários ocorre de maneira descentralizada, após a coleta, é que as informações são centralizadas no ministério da cidadania.

