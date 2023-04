Churrasco mais barato: PICANHA tem maior queda dos últimos anos

Ter acesso a um churrasco mais barato é literalmente um sonho para muitos brasileiros: afinal, o bom e velho “churras” é um dos acontecimentos preferidos da população, havendo até mesmo quem não abra mão de fazer um todo final de semana.

Trata-se de um momento de muita alegria e de muito lazer, não sendo à toa que foi um dos temas utilizados por Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) durante sua campanha eleitoral no ano de 2022.

A carne principal citada em seus discursos na verdade era a picanha, sendo poucas as vezes em que o churrasco como um todo era citado. Porém, mesmo assim, a mensagem foi claramente entendida: se eleito, Lula daria à população a possibilidade de voltar a comer carnes mais nobres no dia a dia.

E, de certa forma, foi exatamente isso o que aconteceu, segundo dados divulgados na primeira quinzena de março.

Brasileiros estão podendo fazer churrasco mais barato desde fevereiro | Imagem: Emerson Vieira / unsplash.com

Fevereiro foi o primeiro mês do churrasco mais barato para os brasileiros

De fato, desde fevereiro o brasileiro está podendo se deliciar com um churrasco mais barato, conforme foi apontado pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e, também, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A queda no preço da carne, inclusive no que diz respeito a cortes nobres, foi uma alegre surpresa para a população, e fez valer as palavras ditas pelo atual presidente da República durante sua campanha eleitoral.

Ocorre, porém, que muitas são as chances de que tudo não tenha passado de uma dose de sorte.

Isso porque foi justamente em fevereiro que o Ministério da Agricultura identificou, no Pará, a presença do chamado Mal da Vaca Louca, o que fez com que imediatamente as carnes bovinas que seriam enviadas para a China fossem mantidas no Brasil.

Logo, com mais carne em nossos próprios estoques, seria natural que o preço do quilo sofresse alguma queda, a fim de “esvaziar” tais estoques, repassando-os à população.

Ou seja: os preços caíram porque a oferta aumentou.

Diversos cortes tiveram quedas em seus preços no início deste ano

O churrasco mais barato agora conta, também, com carnes mais nobres, que ficaram mais acessíveis para a população.

E, o melhor: mesmo o IPCA tendo apresentado alta em fevereiro, a expectativa dos especialistas é de que a inflação desacelere nos próximos meses, o que pode ajudar a manter preços atrativos nas carnes.

Abaixo, a relação de alguns cortes que estão levando o brasileiro a ter um churrasco mais barato e saboroso, por conta dos preços:

Picanha: ficou 2,63% mais barata;

Alcatra: ficou 2,50% mais barata;

Filé mignon: ficou 1,77% mais barata;

Acém: ficou 1,43% mais barata;

Cupim: ficou 1,20% mais barata;

Contrafilé: ficou 1,02% mais barato.

De todas as carnes analisadas no levantamento do IBGE, somente o lagarto redondo teve alta de preço, ficando 0,02% mais caro.

