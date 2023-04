Ministro quer permitir pagamento PARCELADO de DÍVIDAS no PIX

Não são poucos os brasileiros que recorrem ao pagamento parcelado quando realizam uma compra online ou física. Afinal, na hora de pagar por algo (produto ou serviço), nada melhor do que poder fazer isso por meio das famosas “suaves prestações”.

Mesmo que elas sejam atreladas a alguma taxa de juros, não raramente optar por parcelar acaba sendo mais vantajoso, principalmente quando o cidadão já está com seu financeiro comprometido.

E se o pagamento parcelado pode ser vantajoso na hora de pagar por produtos e serviços, ele também tende a ser benéfico quando se trata do pagamento de dívidas.

Muitas empresas, na verdade, já oferecem essa possibilidade para os seus devedores. Mas, acredite: o formato proposto por Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores – PT), que atualmente atua como chefe no Ministério da Fazenda, é algo inédito para o Brasil.

Mais detalhes sobre essa novidade, que pode em breve mudar a forma como o brasileiro paga suas dívidas, podem ser conferidos no decorrer da leitura dos tópicos a seguir.

O pagamento parcelado por Pix poderá ser usado até nas dívidas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pagamento parcelado pode ser uma realidade para endividados que utilizam o Pix

Uma dívida, por si só, não raramente é caracterizada como um pagamento parcelado, com o qual o cidadão não honrou. Ou seja: já é algo que se trata de um pagamento parcelado.

Basicamente, ao fazer uma compra específica e não pagar as parcelas devidamente, por exemplo, o indivíduo passa a estar endividado, ou mesmo inadimplente.

E o mesmo ocorre nos casos em que ele faz a solicitação de um empréstimo e não paga as parcelas devidamente.

Independentemente da situação, caso busque pela renegociação, o indivíduo (também não raramente) consegue manter o pagamento parcelado, com a vantagem de ter uma taxa de juros menor, uma vez que é do interesse da empresa credora receber sua parte.

Agora, tendo isso em mente, imagine o quão vantajoso poderia ser poder fazer o pagamento parcelado das dívidas por meio do Pix… Imaginou? Pois é exatamente essa a proposta que Fernando Haddad apresentou para Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central do Brasil, no último dia 3 (segunda-feira).

Tal proposta faz parte do pacote de ações que o Ministro busca adotar, a fim de melhorar o cenário de oferta de crédito no país, beneficiando cidadãos e empresas que fornecem esse serviço.

Agora, resta à população aguardar por novas e positivas novidades a respeito desse assunto.

Veja também: Auxílio MÃE SOLTEIRA: aprenda como se cadastrar para o novo benefício

O Programa Desenrola também foi pensado para esse público

Ainda dentro desse contexto, vale lembrar que o Governo Federal criou o Programa Desenrola, que também tem o objetivo de ajudar os brasileiros com dívidas e recuperarem a saúde financeira.

A Medida Provisória (MP) que diz respeito a esse programa já está completamente pronta, apenas aguardando que a Bolsa de Valores finalize a criação do sistema que credores e governo deverão usar.

E, dos R$ 15 bilhões previstos para o fundo que ajudará no processo de “desendividamento” da população, R$ 11 bilhões já foram reservados.

Veja também: Tem que DECLARAR o PIX no Imposto de Renda 2023?