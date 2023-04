Vai atualizar o Cadastro Único? Você pode ACABAR BLOQUEADO pelo governo

O Cadastro Único é a porta de entrada para qualquer programa social proveniente do Governo Federal, pois ele reúne os dados de todos os brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social e encaixa eles nos benefícios sociais que eles se encaixam. Contudo, uma atualização que os beneficiários terão que fazer, pode tirar milhares de pessoas da folha de pagamento, somente no último mês, foram mais de 1 milhão de pessoas, entenda.

Pente-fino irá ocorrer no Bolsa Família

Um verdadeiro pente-fino vai acontecer no programa social em questão, para retirar todas as pessoas que estão recebendo o benefício de maneira irregular. De acordo com a atual gestão, o último governo foi bastante ‘liberal’ e não fiscalizou direito, o que acarretou em milhões de cadastros irregulares e milhões de reais que foram destinados para pessoas que não precisavam de fato do dinheiro.

Por conta disso, neste ano de 2023, está sendo feita uma fiscalização bem minuciosa, a fim de retirar do programa social as pessoas que de certa forma ‘fraudaram’ e entraram na folha de pagamento. Para se ter noção comparativa, a cada pessoa que recebe o benefício de maneira irregular, há outra família que de fato necessita e passa fome sem receber.

E agora, com o benefício fixado na base de R$ 600 é que será criteriosa a fiscalização, há dois grupos na mira do governo, isto é: pessoas que recebem mais do que declararam e pessoas que declararam morar sozinhas, mas podem ter apenas se desmembrado de uma família a fim de garantir vários benefícios.

Quando vai ocorrer a atualização no Cadastro Único?

A fiscalização em si já começou desde o dia que o atual governo assumiu, já que isso estava nos planos da gestão. Mas a primeira etapa ocorreu no mês de março, retirando todas aquelas pessoas que o governo tinha certeza que não deveriam receber o benefício.

Agora irá começar a segunda parte, que é quando os beneficiários serão convocados para confirmarem as informações dadas anteriormente, para isso, mais de 12 mil novos funcionários foram contratados para auxiliar nessa força tarefa que o CRAS terá.

Ao serem convocados, os beneficiários devem fornecer todas as informações atualizadas, acerca de sua residência, quantidade de membros na casa e o mais importante, sua renda atualizada. Aqueles que receberem valores acima do permitido, irão ser excluídos do programa, já que ele contempla apenas as pessoas que estão em pobreza e extrema pobreza.

