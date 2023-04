Quinta-feira Santa: trabalhador pode tirar FOLGA sem ter desconto?

Tem um feriado chegando e que todos esperam por essa época, porque é quando a família se reúne para comer bacalhau e chocolate (ovos de Páscoa). Porém, nessa semana santa todos ficam com dúvidas sobre as folgas, muitas acreditam que na quinta e sexta antes do Domingo de Páscoa são um feriado prolongado.

É importante destacar que quinta-feira não é feriado, somente na Sexta-Feira Santa (7 de abril) é feriado nacional. Então fique esperto.

Somente sexta-feira santa que é considerado feriado nacional. Imagem: starline / FreePik

A empresa é obrigada a dispensar os funcionários

Não! A empresa não tem obrigação de dispensar os trabalhadores nessa data, mas o funcionário que quiser folgar pode conversar com a empresa e tentar negociar uma emenda no feriado prolongado em troca por banco de horas ou até mesmo compensação nos outros dias da semana.

Sexta-feira Santa feriado

Sim! Somente na sexta-feira, quinta feira não. Mas na sexta a empresa deve liberar os funcionários, mas se caso forem trabalhar eles devem receber um dia de folga posteriormente ou, pagamento em dobro por esse dia trabalhado.

Celebração do feriado

Esse feriado é conhecido pelos cristãos em todo ao redor do mundo, pois celebram a morte de Jesus através da crucificação, para dar vida a todos e a chance da salvação, e que ressuscitou no terceiro dia.

Nesta data, muitas cidades fazem apresentação de peças e músicas sobre a Paixão de Cristo, pois a semana santa é conhecida pela Paixão, Morte e Ressureição de Jesus Cristo.

O que é celebrado na quinta-feira?

Na quinta-feira os cristãos celebram a última Ceia de Jesus, que foi o último partir de mão que Ele teve com seus discípulos antes de ir para a cruz. Jesus também lavou os pés dos discípulos e durante a refeição ele se ofereceu como sacrifício de Páscoa e disse que um dos seus discípulos o trairia e o entregaria para os saldados romanos.

É neste dia que comemora o tríduo pascoal e que na igreja católica é a missa da ceia do Senhor. E após a última ceia, os discípulos foram com Jesus até o monte das oliveiras que foi onde Judas o traiu. E nas igrejas católicas, eles não tocam os sinos, deixando-os em silêncio até o dia da Páscoa.

Ou seja, quinta-feira santa não é considerado feriado nacional, somente sexta-feira, então na quinta o empregador não precisa pagar o dobro pelo Dia do Trabalho ou até mesmo uma folga.

