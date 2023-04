Comunicado GERAL dos bancos e INSS: horário de funcionamento alterado

Como o feriado está chegando, feriado de Páscoa quando a família se reúne e também a data mais esperada por causa dos chocolates, é necessário ficar atento devido ao feriado prolongado para os bancos e agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Nesse feriado prolongado os clientes dos bancos ou os segurados devem utilizar os serviços digitais remotos para fazer operações nas instituições. As agências do INSS vão estar fechadas somente a partir de sexta-feira (7), na quinta dia 6 terá atendimento normal.

Bancos estarão fechados desde sexta-feira santa e voltam somente na segunda. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Canais onlines/remotos

Não terá atendimento humano pelo telefone 135 durante a sexta-feira, será somente eletrônico, e no sábado o atendimento vai ser normal das 7h às 22h, seguindo o horário de Brasília. Através do atendimento eletrônico, a pessoa consegue ter informações sobre o benefício, horário de agendamento para o próximo atendimento na agência e outros serviços.

Lembrando que toda ligação feita para o número 135 é totalmente gratuita se forem por telefone fixo, se caso for pelo celular tem que pagar apenas o valor de uma ligação local.

O aplicativo meu INSS também vai estar disponível no feriado e sinal de semana. Através do app, a pessoa consegue ter acesso a mais de 100 serviços, emitir extratos, agendar atendimento presencial, entre outros. Nesse canal a pessoa também consegue encontrar a assistente virtual Helô, que esclarece todas as dúvidas sobre os serviços do INSS.

Funcionamento das agências

Consta na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) que as instituições financeiras não vão abrir na Sexta-Feira Santa, porém na quinta terá atendimento normal, e depois o expediente retorna na segunda-feira (10).

A Febraban orienta todos os clientes a utilizarem os serviços digitais nesse feriado como os aplicativos de bancos para movimentar o dinheiro, pagar as contas em dia, entre outros serviços. É válido informar que os pagamentos do cartão de crédito e débito vão funcionar normalmente.

Como podemos observar a Sexta-Feira Santa é um feriado nacional, na quinta-feira não! Então são diversos serviços públicos que trabalharam reduzidos e é necessário se informar para não deixar as coisas para resolver em cima da hora do feriado, pois tem instituições que vão estar fechadas e outras vão trabalhar com horário reduzido.

Lembrando, a quinta-feira é apenas uma véspera de feriado, mas que trabalham normalmente, somente na sexta-feira que as empresas podem escolher se dão folga para os funcionários.

