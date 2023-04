Bandido pede RESGATE VIA PIX para devolver placa de carro furtada

Sabemos que os bandidos têm vários truques para conseguir dinheiro das pessoas, no entanto, essa semana um novo golpe aconteceu e que deixaram as pessoas sem acreditar, dessa vez é o roubo da placa de carro que viralizou na internet e que já está sendo investigado no Ceará.

O caso aconteceu com Cíntia Braga, que é especialista em harmonização facial, quando estacionou o seu carro para pode ir ao restaurante, nesse sábado (1), em Fortaleza, mas quando voltou achou o carro sem a placa e no lugar tinha um bilhete escrito “Sua placa de volta. Evite problemas e gastos absurdos para fazer outra. Pagamento via Pix. Devolução imediata”, e deixou o número do celular.

veja como fazer e o valor para solicitar o segunda placa do automóvel. Imagem: macrovector / FreePik

A Cíntia entrou em contato com o número que estava no bilhete e o sequestrador pediu um pix de R$ 100,00 para devolver a placa e pediu para Cíntia escolher um lugar para ele entregar a placa.

Cíntia postou em seu Instagram que em nenhum momento pensou em fazer o pix para o sequestrador, ela resolveu ligar para saber se conseguia alguma identificação e se era alguém conhecido, mas que já fez o boletim de ocorrência e foi até o Detran para solicitar uma placa nova.

Cíntia ainda comentou que o número do pix que foi deixado no bilhete é um CNPJ de uma empresa do ramo da segurança e essa chave pix não pode ser rastreada.

Segunda via da placa de identificação do carro

A perda da placa de carro pode acontecer por diversos motivos, seja nas enchentes, batida de carro, além dos roubos, como vimos recentemente nesse caso. Quando isso acontece, o proprietário do carro deve solicitar a segunda via da PIV (Placas de Identificação Veicular).

É necessário se atentar, pois andar em via pública sem a placa de identificação do carro, seja a traseira ou dianteira, é considerado uma inflação grave através do Código de Trânsito Brasileiro. Se o motorista for pego em flagrante com essa irregularidade, a multa é no valor de R$ 293,47 e mais sete pontos na CNH além de ter o carro apreendido.

Veja também: IPVA 2023: carro elétrico precisa pagar o imposto?

Mas essa placa só pode ser solicitada se o veículo estiver licenciado ou também sem multas e com as taxas de licenciamento com o IPVA e DPVAT todas pagas. Ou seja, se a placa era o modelo antigo, é necessário solicitar ao Detran uma nova placa no padrão que agora é estabelecido pelo Mercosul.

Feito isso, é necessário também pedir uma nova via do documento do veículo, lembrando que o valor pode ser diferente em cada estado, um exemplo é em São Paulo, se caso no ano o licenciamento não ter sido feito, o total é o valor de R$ 391,03, mas se caso as taxas terem sido pagas os valores são de R$ 246,17.

Veja também: DETRAN manda recado GERAL e alerta sobre golpe do falso leilão