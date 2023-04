Bolsa Família em abril 2023: cronograma, auxílio gás e valores

Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) prometeu, e cumpriu: em março, o Bolsa Família voltou oficialmente para a lista de programas sociais do Governo Federal. E, além disso, o pagamento do Auxílio Gás foi mantido durante 2023, tranquilizando as famílias beneficiárias que estão com receio de perder esse benefício.

Porém, como mudanças podem acontecer, não é raro que essas mesmas famílias fiquem com dúvidas a respeito de como serão os recebimentos de março, em relação a esses dois benefícios tão importantes.

E foi justamente para sanar tais dúvidas que o artigo a seguir foi criado: conheça, no decorrer da leitura, os benefícios que de fato serão pagos, bem como seus respectivos valores e data de disponibilização do dinheiro.

Auxílio Gás será pago junto ao Bolsa Família de abril

Antes de mais nada, é válido frisar que, de fato, o repasse do Auxílio Gás será feito durante o mês de abril. E, o melhor: o cronograma do depósito referente a esse benefício será o mesmo utilizado para o repasse do famoso Bolsa Família.

Muitas famílias beneficiárias podem ter ficado com dúvidas sobre isso realmente acontecer, uma vez que o auxílio destinado à compra do botijão de gás não foi recebido no mês de março.

Ocorre, porém, que é preciso lembrar que se trata de um benefício bimestral: ele já havia sido pago no mês de fevereiro e, portanto, o próximo pagamento de fato já seria em abril.

Valores e cronograma já foram divulgados

Outro ponto importante referente ao Auxílio Gás diz respeito ao fato de que nem todas as famílias que recebem o Bolsa Família têm direito a ele.

Mas, aquelas que possuem esse direito receberão o valor de R$ 112, que corresponde ao preço “cheio” de um botijão de gás de 13 kg.

Já o Bolsa Família propriamente dito fixou o valor de repasse em R$ 600 por parcela e, além disso, já está pagando o valor extra de R$ 150 para famílias cujas crianças tenham no máximo 6 anos de idade. Lembrando que se trata de R$ 150 por criança dessa faixa etária.

Logo, quem possui dúvidas sobre quanto irá receber no mês de abril, e já é beneficiário do Vale Gás, pode fazer a respectiva soma, para chegar ao valor final a ser recebido.

Por fim, vale frisar que os dois benefícios serão pagos no mesmo cronograma, sendo que as datas de pagamento continuam respeito o número final do NIS (Número de Inscrição Social).

Este será o calendário do mês de abril:

Beneficiário com NIS final 1: receberá dia 14 de abril

Beneficiário com NIS final 2: receberá dia 17 de abril

Beneficiário com NIS final 3: receberá dia 18 de abril

Beneficiário com NIS final 4: receberá dia 19 de abril

Beneficiário com NIS final 5: receberá dia 20 de abril

Beneficiário com NIS final 6: receberá dia 24 de abril

Beneficiário com NIS final 7: receberá dia 25 de abril

Beneficiário com NIS final 8: receberá dia 26 de abril

Beneficiário com NIS final 9: receberá dia 27 de abril

Beneficiário com NIS final 0: receberá dia 28 de abril

