Inteligência artificial pode ler o que passa na sua mente

Até que ponto a tecnologia pode chegar? As funcionalidades dos softwares que fazem o usado da inteligência artificial (IA) estão chegando ao ponto que o ser humano sempre falou de brincadeira, mas dessa vez é real, eles estão conseguindo usar a IA para ler a mente de uma pessoa, isso está quase se tornando possível através de uma ferramenta que está sendo aprimorada por cientistas da Universidade de Osaka, localizada no Japão.

Esses cientistas usaram o software gerador de imagens desenvolvido pela empresa Stability AI, é usado para conseguir captar sinais cerebrais e assim poder transformá-los em fotografias.

Sim, é meio complicado de imaginar que isso está se tornando possível, mas continue lendo o texto abaixo para entender melhor.

Estudam avançam a partir de uma nova ferramenta. Imagem: rawpixel / FreePik

Algoritmo da IA

Por muitos anos, pesquisadores, cientistas usaram a inteligência para conseguir gerar algumas imagens através dos sinais que os cérebros mandam, mas até o momento nenhum estudo foi capaz de ter avanços devido aos equipamentos que são extremamente caros.

Mas agora que essa tecnologia está se tornando popular os cientistas Shinji Nishimoto e Yu Takagi dizem que conseguiram deixar esse processo mais simples utilizando o Stable Diffusion.

Conforme os estudos, eles mostram que ajustaram a ferramenta para conseguir reestruturar essas fotos que estavam sendo observadas pelos pacientes (são pessoas que toparam participar e tiveram os cérebros escaneados através de uma ressonância magnética funcional) e essas pessoas visualizavam 10 mil imagens distintas de paisagens, pessoas e objetos. No entanto, o resultado que foi alcançado mostra-se positivo.

O nível de precisão que foi alcançado com esse algoritmo que ajudou e fez com que os cientistas criassem a expectativa de que no futuro eles poderiam ser empregados até mesmo para acessar os sonhos das pessoas e os pensamentos, ou algo até mais fundo: compreender a percepção de mundo por outras espécies.

Com isso, percebemos que eles ficaram muito felizes com o experimento usando essa nova ferramenta, mas é válido informar que deve ter outras abordagens como a estimulação cerebral profunda.

Essa estimulação cerebral profunda vai proporcionar um acesso totalmente sincronizado e auxiliar os indivíduos com certas condições, como por exemplo a esclerose múltipla, que é quando tem dificuldade de se comunicar com outras pessoas.

O Portal Época Negócios compartilhou que os pesquisadores esperam que essa descoberta seja aprimorada para conseguir fornecer abordagens mais rápidas, apenas usando a imaginação.

