Gosta de café? Ele pode causar efeitos ASSUSTADORES no seu corpo

O café é uma das bebidas mais amadas pelos brasileiros, ela possui altas concentrações de cafeína, o que acaba ocasionando um grande efeito estimulante, tornando- se um energético bem mais barato que os convencionais. Não importa o momento do dia, se é de manhã, à tarde ou à noite, sempre é hora de tomar aquele café quentinho. Todavia, como qualquer outro estimulante, ele possui efeitos positivos e negativos, por isso, confira todos os malefícios que podem ocorrer com as pessoas que bebem café todos os dias.

Um estudo revelou todos os efeitos assustadores no organismo humano

A fim de entender quais os efeitos do café no organismo humano, pesquisadores americanos decidiram reunir um grupo de 100 adultos saudáveis, com idade média de 39 anos, para realizar o estudo, que consistiu em avaliar como as pessoas reagiam nos dias que ficavam sem tomar café. E o resultado obtido assustou a todos.

Isto é, houve mudanças significativas na vida de todos nos dias que não tomavam café, pois em apenas 2 dias sem uma xícara de café, os participantes já conseguiram ganhar 36 minutos a mais de sono, em contrapartida, quando o consumo era constante, o nível de atividade física deles aumentava, o que acarretou na soma de 1.056 passos a mais, em relação aos dias que não se tomava café.

Com esses primeiros resultados, dá para perceber que todos podem tomar um pouco de café por dia, isso irá trazer grandes benefícios para a saúde, e o ideal será bebê-lo sem a adição de outros itens, como açúcar ou aditivos. E o melhor horário para tomá-lo é pela tarde.

Veja também: Cosméticos de cabelo podem causar CEGUEIRA; confira a lista deles

Há alguma relação entre problemas de saúde e o café?

Durante a pesquisa, que foi publicada pelo The New England Journal of Medicine, mais dúvidas foram geradas do que mesmo respostas, já que ainda é preciso vários estudos para definir de verdade todos os efeitos, sejam positivos ou negativos da substância que é rica em cafeína. Portanto, sobre o assunto questionado, a pesquisa não conseguiu chegar em um denominador comum.

Contudo, a substância que além de cafeína é rica em oxidantes, acaba tendo um efeito que aumenta o fluxo sanguíneo em todo o corpo, o que acarreta em uma baixa no sistema cardiovascular, o que evita doenças.

Por fim, caso a pessoa tenha problemas relacionados à insuficiência cardíaca, o que ela deve fazer é beber menos café ou a depender do caso, até cortá-lo totalmente. Já que cada organismo reage diferente à substância em questão, o que pode acabar incluindo efeitos colaterais.

Veja também: Nascer e pôr do Sol influenciam a sua mente; é o que diz a ciência