Veja o que fazer para não ter o BOLSA FAMÍLIA CANCELADO em abril

O Bolsa Família no último mês, passou por uma grande reformulação o que gerou várias consequências para alguns beneficiários, como a perdoa total ou parcial do seu benefício. Contudo, isso só ocorreu por conta que regras mais rígidas foram adotadas, uma vez que agora, o programa social irá efetuar um repasse bastante superior aos das gestões anteriores. Portanto, saiba o que cada cidadão deve fazer para não ter o seu benefício cancelado

O pente fino irá ocorrer até dezembro

Desde que o novo governo assumiu o comando do país, uma das suas prioridades foi realizar um pente-fino no programa Bolsa Família, a fim de garantir que ninguém iria receber o benefício de maneira irregular, uma vez que alguém que recebe ele sem precisar, acaba prejudicando outra pessoa que realmente precisa do mesmo. Com isso, várias convocações estão sendo feitas.

Há aquelas pessoas que foram removidas de uma só vez, nesse caso, foi comprovado que elas estavam dentro do programa de maneira irregular, de outro modo, tem uma lista apenas com pessoas ‘suspeitas’ de fraudes, nesse caso, irá ocorrer uma averiguação melhor, antes de retirá-las do programa social de maneira definitiva.

No último mês, por um erro de sistema, algumas dessas pessoas que estavam sob suspeita de irregularidades acabaram não recebendo os valores do programa social, todavia, nos últimos dias elas receberam. Vale lembrar que um benefício só pode ser cortado, após a comprovação da irregularidade. Durante a antiga gestão, por conta de problemas, como a própria pandemia, a gestão não conseguiu ser tão rígida no controle.

O que fazer para não perder o benefício?

Há dois grupos de pessoas que estão na mira das investigações, isto é: famílias unipessoais e famílias com a renda per capita superior a permitida. No caso, ambas famílias devem ser convocadas para ir até um CRAS confirmar as informações que foram passadas anteriormente, caso elas estejam de acordo, a família continuará no programa, caso não, a família deve ser retirada.

As principais fraudes foram descobertas após o cruzamento de informações entre várias esferas do governo, nesse cruzamento, uma grande suspeita de fraude acabou vindo à tona, então, o primeiro passo para não ser bloqueado é esse, ao ir até o CRAS, emitir todas as informações corretamente, se o beneficiário estiver agindo de boa-fé, com certeza ele não será retirado.

Após a convocação, caso a pessoa não compareça até o CRAS, ela estará automaticamente excluída do programa, explica uma das responsáveis: “Quem não aparecer tem o benefício bloqueado. Quem aparecer e ficar claro que a pessoa está fora dos critérios, não é unipessoal, sai imediatamente”,

