Governo vai pagar 100% do valor do botijão de gás em abril para milhões de famílias

Boa notícia! Os brasileiros beneficiários do Vale-Gás podem comemorar. O valor foi atualizado e receberão o repasse referente a 100% do valor do botijão de 13kg. Lembrando que mensalmente várias pessoas adentram no programa. Há épocas que o valor pago é de 50% outras de 100% é variável e não há nada fixo. Entenda sobre o benefício e como conseguir.

Vale-Gás de Abril

Os pagamentos irão começar a partir do dia 14 de abril – juntamente com o Bolsa Família. Será possível obter até 100% do valor do botijão de gás. Quase 6 milhões de famílias irão receber o benefício. É válido lembrar que o benefício é uma parceria do Governo Federal com os municípios.

Com isso – é possível obter o valor referente à média nacional do gás de cozinha. O benefício é destinado aos brasileiros que estão enquadrados dentro dos critérios estipulados pelo Governo Federal.

É variável de estado para estado – entretanto, os valores são repassados mediante a renda per capita, quantidade de pessoas presentes no núcleo familiar e outros dados implícitos mas que também são considerados. O valor varia mensalmente.

O custo do Vale-Gás depende da média dos preços. O valor é dado pela Agência Natural de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Geralmente o valor varia entre R$ 100 e R$ 110. O benefício é pago a cada dois meses – ou seja, o próximo depósito depois deste mês de abril será apenas em junho.

Ademais, é um benefício que auxilia muitas famílias na aquisição do gás de cozinha. Visto que até então, muitas famílias haviam sido obrigadas à regredirem ao fogão à lenha ou fogareiro a fim de preparar as suas refeições.

Como entrar no programa?

Embora muitos brasileiros desejem entrar no programa a fim de receber todos os benefícios oriundos do Vale-Gás, não é algo que é escolhido – como o Bolsa Família. A cada mês o sistema faz uma varredura nos cadastros e escolhe novas pessoas para adentrarem no programa.

Entretanto, apenas os brasileiros que estão cadastrados no CadÚnico têm direito ao auxílio. Desse modo, é necessário estar com os dados devidamente atualizados e corrigidos no Cadastro Único.

Caso contrário, as chances de adentrar no programa são mínimas. Ao estar com os dados atualizados, a cada mês há uma nova oportunidade. É válido lembrar que não é porque o brasileiro está elegível ao Bolsa Família que também estará elegível ao Vale-Gás, são benefícios distintos.

Espera-se que até o fim do ano abra um leque maior de oportunidades e vagas para novos beneficiários do programa. Ademais, está atendendo a uma boa parcela da população – praticamente 1/4 dos beneficiários do Bolsa Família.