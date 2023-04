Bolsa Família de abril: confira quando os pagamentos voltam

Nesta última sexta-feira (31) o Governo Federal compartilhou que concluiu oficialmente todos os pagamentos do mês de março do programa social Bolsa Família, agora os beneficiários estão de olho para saberem quando começam os pagamentos no mês de abril.

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome já confirmou essa data para retornar os pagamentos. E segundo informações, esses pagamentos vão ocorrer no dia 14 de abril. A lógica do calendário é continuar com a mesma de sempre e pelo número de identificação social, conhecido popularmente como NIS de cada pessoa. Por exemplo, no dia 14 as pessoas que têm o NIS final 1 que vão receber.

O pagamento do Bolsa Família começa dia 14 de abril. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Calendário do Bolsa Família mês de abril

Beneficiários com NIS final 1: 14 de abril

Beneficiários com NIS final 2: 17 de abril

Beneficiários com NIS final 3: 18 de abril

Beneficiários com NIS final 4: 19 de abril

Beneficiários com NIS final 5: 20 de abril

Beneficiários com NIS final 6: 24 de abril

Beneficiários com NIS final 7: 25 de abril

Beneficiários com NIS final 8: 26 de abril

Beneficiários com NIS final 9: 27 de abril

Beneficiários com NIS final 0: 28 de abril

Se você começar a perceber, o calendário do pagamento do Bolsa Família acontece sempre nos 10 últimos dias úteis do mês. Em 2022 o ex-presidente, Jair Bolsonaro, chegou a assinar uma mudança para que o pagamento seja feito nos primeiros dias do mês, porém Lula deseja continuar da mesma forma, pagando no final do mês.

É válido informar que os beneficiários não são obrigados a fazer o movimento do dinheiro assim que cair o deposito. Se caso for analisar as regras do Bolsa Família, os beneficiários têm até 120 dias, ou seja, 4 meses para poder movimentar esse dinheiro, se caso passar desse período e o dinheiro ficar lá ele volta para os cofres públicos.

Para fazer a movimentação desse dinheiro também não é preciso sair de casa, tem a opção de utilizar pelo aplicativo Caixa Tem, que está disponível para download no Play Store para Android e iOS, através desse app você consegue utilizar como qualquer app de banco, pode fazer pagamentos de boletos, recarga de celular, transferência, entre outros.

No app Caixa Tem o beneficiário também consegue gerar um código para realizar saques em caixas eletrônicos ou nas casas lotéricas.

Mês de abril tem o pagamento do Bolsa Família e Auxílio-gás

Neste mês de abril terá o pagamento do Bolsa Família junto com o auxílio-gás. Esse auxílio é pago a cada 2 meses e as liberações para o pagamento é o mesmo do Bolsa Família, os valores são repassados juntos.

Mas é valido informar que não são todos os beneficiários que recebem o Bolsa Família que também podem receber o auxílio-gás, é necessário entrar com a solicitação e também estar dentro dos requisitos.

