Pode comemorar! Abono do PIS AUMENTARÁ a partir de maio

Todos os anos muitos trabalhadores aguardam ansiosamente pelos abonos salariais. Sejam PIS/Pasep ambos são destinados aos trabalhadores brasileiros e terão seus repasses elevados neste ano de 2023! Lembrando que ambos os benefícios estão sendo pagos com atraso, isto é, com o ano-base de 2021 em consequência da pandemia. Entenda sobre o aumento e quem tem direito.

Abono tem novos valores em 2023

Aumento do abono salarial

O abono salarial é um direito de todo trabalhador público e privado que se enquadra dentro dos tópicos estipulados por lei. O valor máximo é de 01 salário mínimo. Com isso, o valor é baseado na quantidade de meses que o trabalhador trabalhou no ano de 2021.

O Governo Federal afirmou que neste mês de maio o salário-mínimo irá aumentar novamente. Dessa vez para R$ 1.320 – ou seja, R$ 18 a mais. Desse modo, isso irá refletir em outros benefícios que têm como base o salário-mínimo.

Entretanto, também irá afetar diretamente o valor do abono salarial. Visto que o repasse possui como base o valor do salário mínimo vigente. Os trabalhadores que já receberam – tudo bem, estavam recebendo mediante o salário mínimo vigente, ou seja, de R$ 1.302.

Agora os trabalhadores que receberem mediante o mês em questão e que for depois do reajuste do salário, irá receber com base no novo salário, ou seja, de R$ 1.320.

Desse modo, para calcular o novo valor do abono salarial – basta multiplicar a quantidade de meses trabalhados por R$ 110. Por exemplo: um trabalhador que trabalhou apenas 06 meses em 2021, irá receber: R$ 110 x 06. Ou seja, R$ 660.

Quem tem direito ao novo abono?

Desse modo, o abono 2021 é destinado aos brasileiros que trabalharam de carteira assinada formalmente no ano base de 2021. Entretanto, é necessário cumprir outros requisitos para ter direito ao benefício na íntegra!

Ter trabalhado oficialmente e de carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base;

Ter tido salário máximo de 02 salários-mínimos no ano de 2021;

Estar devidamente inscrito no RAIS;

Estar inscrito no PIS/Pasep por no mínimo 05 anos no ano base.

Pronto! Os trabalhadores que cumprirem esses requisitos – basta aguardarem o cronograma de pagamentos e então obter os seus respectivos repasses. Lembrando que eles são dados em razão do número final do NIS – em outros casos do mês de aniversário. É importante estar atento ao calendário e datas estipuladas.

Ademais, basta aguardar e comemorar o aumento do abono – lembrando que ainda não se sabe se os trabalhadores que receberam anteriormente terão o reajuste referente aos R$ 18 ou não.