Apple lança PARCELAMENTO de iPhone para ser pago “mais tarde”

Quando Steve Jobs fundou a Apple ele disse que a marca seria uma “moeda social”. Steve estava certo. Hoje quem possui um dispositivo da Apple é considerado bem financeiramente. Entretanto, nos últimos meses a situação não está tão agradável nos Estados Unidos, que está passando por uma pequena crise econômica. A fim de driblar isso e continuar a venda de seus dispositivos – a Apple lançou a Apple Pay Later (compre agora, pague depois). Sendo possível parcelar o Iphone em até quatro pagamentos divididos em algumas semanas. Veja como funciona e quem tem direito.

Apple lança parcelamento de Iphone | Imagem de Tran Mau Tri Tam por Pixabay

Apple Pay Later

É comum que sejam realizados empréstimos para comprar itens ou produtos. Os empréstimos para essas aquisições online podem variar de 50 a 1000 dólares – e poderá ser usado entre os comerciantes que aceitem o método de pagamento da Apple. O serviço poderá ser usado mediante a bandeira Mastercard.

Embora seja algo comum no Brasil, é um grande novidade nos Estados Unidos. Inclusive por ser lançado em um momento cujo a economia está sensível – a Apple Pay Later irá surfar em cima de outros concorrentes de peso.

Lembrando que com essa modalidade muito mais pessoas irão ter a oportunidade de adquirirem um dispositivo do momento, com preços e condições exclusivas. Especialistas alertam que a modalidade de pagamentos poderá afetar alguns fintechs americanas.

Principalmente a empresa sueca de pagamentos – Klarna. Lembrando que a Apple Pay é um dos modelos de pagamentos mais aceitos no país – com mais de 80% de aceitação – a modalidade irá impactar diretamente o mercado de empréstimos para aquisições.

Quem tem direito à modalidade?

Por enquanto, a modalidade está disponível apenas nos Estados Unidos. Podendo ser pago em até seis semanas – não sabe-se ao certo se poderá ser estendido ou não. Entretanto, tudo indica que o quão mais fácil for para o cliente, maiores serão as ações da empresa – a fiom de conseguir cada vez mais vendas e seu nome no mercado.

Amanhã a Apple está completando mais um ano de existência. Desde o ano de 2014 a empresa investe no setor financeiro, lançando métodos para que seus clientes consigam obter com mais facilidade os seus aparelhos e dispositivos. Em 2014 surgiu a Apple Pay, em 2019 o Apple Card e agora em 2023 o Apple Pay Later.

A grande aposta da empresa também está em outros setores – entretanto, faz pouco tempo que a empresa contratou um antigo executivo do Goldman Sachs – uma renomada instituição bancária americana, para liderar as