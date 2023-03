Piso salarial maior já começou a valer para esta categoria? R$ 4.750 para todos

Cédulas de dinheiro brasileiro.

O assunto em questão é bastante delicado, pois trata-se do piso nacional da Enfermagem, primeiramente, é importante entender que piso salarial significa o menor valor que algum profissional pode receber para exercer sua profissão, por isso, todos da área da enfermagem estão lutando para que haja a aprovação do piso, todavia, desde o ano passado, a discussão foi encerrado por decisão do relator, o ministro Roberto Barroso, mas este ano, todos estão com esperança que o assunto volte à tona, entenda.

Qual a proposta de piso salarial para a enfermagem?

A proposta é que o piso salarial dos profissionais de Enfermagem venha ser fixado em:

R$ 4.750 para enfermeiros;

R$ 3.325 para técnicos;

R$ 2.375 para auxiliares.

Todavia, isso está longe de acontecer, uma vez que a maioria dos hospitais e das prefeituras salientaram que não há recursos suficientes para arcar com todos esses custos, com isso, o que iria acontecer seria o fechamento dos hospitais em várias regiões do Brasil, uma vez que nem todos iriam conseguir manter as portas abertas.

Sobre o assunto, no mês de março, o atual presidente Lula, salientou que seria interessante a criação de um subsídio para ajudar as Santas Casas nessa missão, isto é, pagar o valor extra para a equipe de enfermagem. No momento, a proposta segue esperando que os debates voltem a acontecer.

Qual seria o impacto desse valor aos cofres públicos?

O impacto do valor aos cofres públicos chega na casa dos bilhões, isto é, por ano, gastaria cerca de R$ 16,3 bilhões a R$ 23,8 bilhões, isso representa mais do que 10% do orçamento que o Ministério da Saúde possui para gastar durante todo o ano. Por conta disso, várias instituições como a CNSaúde salientaram não aprovando a proposta, pois pode trazer bastante inviabilidade.

Na época que estava ocorrendo o ápice do debate, foi realizado um estudo que provou que caso o piso fosse aprovado, iria ocorrer uma menor oferta de empregos para a área, além disso, o sistema de saúde na totalidade iria ficar sobrecarregado e isso poderia colapsar todo o SUS. Por conta disso, Roberto Barroso decidiu suspender.

Agora o que resta para todos os profissionais da área é esperar o governo decidir acerca do piso, ao todo, há quase 3 milhões de profissionais que serão impactados com o novo piso, caso ele venha ser aprovado. Lula tomou a pauta quase como uma missão, e demonstra bastante interesse em resolvê-la.

