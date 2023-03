Nestes locais a CONTA DE LUZ pode ficar bem mais cara

Todos os meses há um dos momentos mais temidos por todos: o pagamento das contas. E uma das que mais preocupam é a conta de luz, pois no geral, ela tende a ser um pouco cara, todavia, a situação deve piorar. Uma vez que a Agência Nacional de Energia Elétrica, conhecida por Aneel, anunciou que os consumidores tanto residenciais quanto industriais irão sofrer um reajuste, confira quais serão as novas taxas e quem será impactado pela mudança.

Lâmpada, calculadora e conta de luz.

Em quais locais haverá o aumento?

Para a alegria de uns e tristeza de outros, o aumento não irá ocorrer em todo o Brasil, já que apenas 2 estados brasileiros irão sofrer com os reajustes, a saber, são eles, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, cada um poderá apresentar um aumento de até 12% e 9,49% respectivamente. Os valores já com a mudança devem começar a entrar em vigor do mês de maio em diante, lembrando, que isso irá valer tanto para residências quanto para indústrias.

O reajuste em questão não é novidade para ninguém, uma vez que ocorre anualmente pela empresa, geralmente, ocorre no mês de março. Em média, para todo o Brasil, o aumento deve ser de 5,6%, contudo, em alguns lugares esse número pode aumentar bastante.

Somente no Rio Grande do Sul, cerca de 3 milhões de residências devem ser afetadas com o aumento que irá ocorrer, já em Minas Gerais, várias pessoas também serão prejudicadas. Lembrando que a região também sofre com o aumento do tributo da usina de Itaipu, que é revisada a cada 5 anos.

Como economizar energia?

Há alguns pilares principais em uma casa que você pode conferi-los a fim de conseguir economizar ainda mais energia, por exemplo, no que diz respeito a iluminação, priorize colocar apenas lâmpadas de LED em sua residência e adote bons hábitos como, por exemplo, ao sair de algum ambiente, apague as luzes e se possível, use a luz natural.

Já no que diz respeito aos aparelhos eletrônicos, só ligue eles se de fato for necessários, caso eles não estejam em uso, desligue-os. E ao comprar novos aparelhos, dê preferência aos que possuem o selo de eficiência de energia, pois eles costumam gastar menos energia.

Por fim, há o grande vilão de várias casas, isto é, o Ar-condicionado, portanto, sempre ajuste a temperatura dele para ficar agradável, não deixe muito frio ou muito quente, para evitar gastos desnecessários de energia, além disso, sempre limpe seus filtros e ao usá-lo, mantenha todas as saídas de ar fechadas.

