PAGAMENTO do Bolsa Família de abril foi antecipado? Confira as novidades

O Bolsa Família é um dos principais programas sociais que há no Brasil, ajudando a mais de 20 milhões de brasileiros a terem uma vida mais digna, disponibilizando mensalmente no mínimo R$ 600 para cada beneficiário. Agora, após a inauguração do Novo Bolsa Família, as coisas melhoraram ainda mais, uma vez que o pagamento será proporcional ao número de membros de uma casa, então, se uma família tem 8 membros, ela receberá um benefício com valor superior ao de uma família que tenha menos membros. No próximo mês, algumas pessoas irão receber o benefício antes das outras, entenda.

Pessoa segurando cartão do Bolsa Família.

Benefício de R$ 1.000 em abril

No mês de abril, várias pessoas poderão receber o bolsa família com o valor superior a R$ 1.000, isso parece até mentira, mas não é, graças a várias ações do governo federal que visam melhorar ainda mais a vida das pessoas, o valor será disponibilizado. Já que haverá um valor base, que será recebido, mais alguns adicionais e o auxílio gás.

O adicional será de R$ 150 para cada criança com idade inferior a 6 anos que constar em uma família, mas vale lembrar que há um limite, isto é, de 2 crianças por famílias, então, com o adicional em questão, cada família poderá receber até R$ 300 a mais mensalmente.

E também há o vale gás, que é um benefício pago de modo bimestral, ou seja, a cada dois meses, agora, em abril, o valor dele será de R$ 107. No final das contas, somando tudo, o valor que as famílias que recebem os 3 benefícios receberão é esse citado, isto é, superior a R$ 1.000.

Quem irá receber o pagamento adiantado?

Receber dinheiro é bom, melhor ainda quando é dinheiro adiantado e isso irá ocorrer com ao menos dois grupos de beneficiários do Bolsa Família. Mais precisamente, quem recebe os benefícios em uma segunda-feira, nesse caso, o valor já estará disponível para a movimentação no sábado.

As pessoas que terminam com o NIS 2 ou 6, poderão usufruir de tal novidade. A Caixa faz isso para que na segunda-feira os pagamentos já estejam nas mãos – ou melhor, nos bolsos – dos brasileiros. Lembre-se, não há como fazer agendamento aos domingos.

Lembrando que várias pessoas ao abrirem o Caixa Tem não encontraram nenhum valor lá, isso ocorreu por conta que algumas pessoas acabaram sendo retiradas do programa em questão, devido a irregularidades cometidas por elas.

