ADEUS parabólica! Troca de sinal já começou; veja como ganhar o kit do governo

A antena parabólica é utilizada por milhões de famílias em todo o Brasil, sendo um equipamento indispensável para que as mesmas possam obter entretenimento e informações a respeito do mundo todo por meio da televisão.

E tudo isso de forma gratuita, uma vez que a parabólica capta os sinais dos canais abertos, eliminando a necessidade de recorrer à TV por assinatura, por exemplo.

Ocorre, porém, que essa realidade já está sendo transformada em todo o Brasil, fazendo com que quem tenha esse tipo de antena tenha que buscar novas alternativas para não perder a gratuidade da televisão em casa e, ainda, garantir a qualidade máxima em som e imagem.

O sinal da parabólica já começou a mudar no Brasil | Imagem: mojzagrebinfo / pixabay.com

Por que a troca de sinal da antena parabólica deve acontecer

Antes de mais nada, é imprescindível compreender que o sinal de TV aberta como o conhecemos hoje, aquele que chega às residências por meio da parabólica, muito em breve não será mais o mesmo.

Isso porque tal sinal, conhecido como Banda C, é diretamente afetado pela famosa tecnologia 5G, que já está em território brasileiro, e deverá ser substituído por outro tipo de sinal, conhecido como Banda KU.

Aliás: a substituição já está ocorrendo.

Porém, nem todas as famílias brasileiras possuem meios financeiros para obter uma nova antena parabólica, ou mesmo o respectivo kit digital, que já está sendo essencial para quem quer assistir aos canais abertos com muita qualidade de imagem e som.

E foi justamente por conta dessa demanda, para ajudar as famílias que se enquadram como sendo de baixa renda, que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criou o programa Siga Antenado.

Por meio dele, o cidadão consegue o kit gratuitamente do Governo Federal.

Mas para isso, obviamente, é necessário seguir algumas regras.

Como essa troca pode ser feita

O agendamento da troca da parabólica tradicional por aquela cujo sinal é digital já pode ser feito em todas as capitais brasileiras, e em pelo menos 1000 cidades nas quais o G5 já está operando devidamente.

Quem deseja fazer essa troca de forma gratuita precisa, antes de tudo, ter a antena “normal”, funcionando na Banda C e, ainda, estar com inscrição atualizada e ativa dentro do Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), sendo beneficiário de algum programa social ofertado pelo governo.

Atendendo a esses pré-requisitos, o cidadão deve fazer a solicitação do kit digital por meio dos canais oficiais do programa Siga Antenado, sendo eles:

· O site oficial, www.sigaantenado.com.br

· O telefone 0800 729 2404

· O e-mail oficial, [email protected]

Basta seguir as instruções que forem solicitadas, a fim de agendar o melhor dia e horário para a substituição da parabólica. Mas, de certa forma, é preciso correr, uma vez que o sinal aberto tradicional deixará de ser utilizado no país no final deste ano.

