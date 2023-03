Lula CONFIRMA “recriação” de antigo programa para dar acesso à item básico

Temos uma ótima notícia. O Governo Federal vai investir R$ 500 milhões em alimentos produzidos especialmente por agricultores familiares, e esses alimentos terão como destino para famílias carentes através de uma rede de assistência social, esses alimentos serão distribuídos gratuitamente.

Governo Federal vai investir R$ 500 milhões em alimentos produzidos por agricultores familiar. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Presidente recria o programa para quem está precisando de alimentos

Lula (PT) assinou uma nova medida provisória para recriar o programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O objetivo central é conseguir promover a agricultura familiar e ajudar a população que está mais vulnerável, e, além disso, ajudar os agricultores.

Com esse investimento de R$ 500 milhões, o governo federal vai comprar alimentos que serão produzidos por esses agricultores em todo o Brasil, depois esses produtos serão distribuídos para as famílias.

Para quem ainda não conhece, o PAA é uma iniciativa cujo objetivo é apoiar a agricultura familiar e através disso promover o alimento nas comunidades carentes, além de conseguir incentivar o desenvolvimento sustentável e fortalecer a economia.

Esses produtos que serão adquiridos pelo PAA serão distribuídos em restaurantes comunitários, creches, escolas públicas e hospitais, além de outros locais que atendem a população mais carente. Ou seja, o programa também vai auxiliar a qualidade da alimentação e da nutrição dessas pessoas.

Veja também: Programa nacional para alimentação do POVO é retomado

Agricultura Familiar

Paulo Teixeira,, o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, fez questão de ressaltar que a agricultura familiar vai começar a ser beneficiada por diversas iniciativas do governo após essa afirmação. Ou seja, além dos R$ 500 milhões investidos no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), outras medidas também começaram a ser implementadas a partir dessa.

Uma dessas é que o reajuste do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) vai ser destinada cerca de 30% aos recursos para à compra de produtos locais para a merenda escolar, fazendo isso os alunos começaram a ser beneficiados, pois terão acesso a alimentos frescos e saudáveis, quanto também para os agricultores familiares.

É válido destacar que todos os órgãos públicos federais na hora de comprar os alimentos precisam adquirir no mínimo 30% dos produtos da agricultura familiar. Essa medida vai ajudar muito na fomentação da produção local e até mesmo valorizar o trabalho dos pequenos produtores rurais que muitas vezes não são vistos.

Essas iniciativas do governo mostram que está realmente preocupado em apoio à agricultura familiar no Brasil, além de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. Um bem fazendo bem para outro, pois a partir dessa ideia, essas medidas também vão contribuir para melhorar a qualidade da alimentação dos brasileiros para combater a insegurança alimentar.

Veja também: Conheça a “vitamina do cérebro” e os 6 alimentos que são CHEIOS dela