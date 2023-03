ATENÇÂO! Triste notícia para todos os trabalhadores que são MEI

Infelizmente a notícia que temos hoje para público que é MEI não é tão boa. As pessoas que trabalham em casa vendendo alimentos, nunca precisou se preocupar com essas formalidades, no entanto, agora para quem é MEI (Microempreendedor Individual) isso vai mudar um pouco.

Essas novas medidas podem trazer dificuldades para essa modalidade de comerciantes, continue conosco que vamos explicar o que está prestes a mudar.

A partir de segunda-feira (3) os MEIs precisam fazer a emissão da nota fiscal. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Tudo começou quando o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) anunciou uma nova medida que vai entrar em vigor nesta próxima segunda-feira (3) envolvendo os Microempreendedores Individuais (MEI) em todo o Brasil. Ou seja, a partir dessa data todos os que recebem pagamentos por cartão de crédito, débito ou até mesmo boletos bancários, devem emitir a nota fiscal.

Essa medida quer estabelecer um padrão entre os MEIs em relação a emissão de Nota Fiscal e isso vai contribuir para o controle e a formalização das atividades nesse ramo de empreendedores. A CGSN informou que a emissão de nota fiscal é uma obrigação legal e que deve ser cumprida por todos os MEIs que recebem esses tipos de pagamentos mencionados acima.

Garantia de segurança

Para complementar, o CGSN ainda afirma que a emissão de nota fiscal também é uma garantia para o MEI para ter uma segurança jurídica das transações comerciais, e também é importante para a fiscalização e a arrecadação de tributos.

A medida também vai contribuir para a regularização do comércio, e assim permite que os MEIs participem das licitações para obterem crédito e, consequentemente, aumentem também as chances para o crescimento e o desenvolvimento. Os MEIs que ainda não emitem a nota fiscal, o CGSN vai disponibilizar diversas plataformas para fazer esse processo de forma simples e também gratuito.

O Comitê também irá oferecer capacitações e treinamentos para poder auxiliar os empreendedores nesse processo de regularização da nota fiscal.

Veja também: Segredo REVELADO? Veja se o CPF na Nota Fiscal aumenta seu Score na Serasa

Emissão de nota fiscal

Para emitir a nota fiscal, o empreendedor que presta serviço pode fazer esses passos:

Entrar no aplicativo NFSe

Colocar o número do CNPJ ou CPF do cliente

Informe o tipo de serviço que você presta

Informe o valor do serviço

Pronto, assim que fizer esses passos o cliente já vai ser notificado que foi emitido uma nota fiscal com seus dados por meio de um SMS.

A partir dessa segunda-feira (3) todos os MEIs que recebem pagamentos por cartão de crédito, débito ou boletos bancários devem emitir a nota fiscal.

Veja também: Micro empresas com receita de até R$ 96 mil podem ficar isentas por 5 anos