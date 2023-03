iPhone terá que ser vendido com carregador; Justiça mantém decisão

Para quem tem o sonho de comprar um iPhone saiba que agora a Justiça Federal obrigou a Apple vender o iPhone (seja ele qualquer modelo) junto com o carregador. Se acontecer da empresa vender o celular sem o carregador, essas vendas vão continuar suspensas aqui no Brasil, conforme a informação oficial do Ministério da Justiça.

Essa decisão foi tomada no dia 14 de março pela desembargadora Daniele Maranhão, ela é do Tribunal Regional Federal da 1º Região, a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

Justiça obriga Apple vender iPhone com o carregador. Imagem: xb100/ FreePik

Apple tentou suspender a decisão da Justiça em 2022

No ano de 2022 o órgão federal fez um pedido contra um recurso da Apple, esse recurso tentava suspender a decisão que a Justiça tomou no mês de setembro em 2022, sobre interromper a venda dos celulares sem o carregador.

O ministério da Justiça afirmou que essa prática tem muitas irregularidades contra o próprio consumidor, pois se encaixa na venda de produto incompleto, e assim acaba transferindo a responsabilidade para terceiros e venda casada (acaba obrigando o cliente fazer outra compra na mesma loja para poder utilizar o celular).

Depois desses acontecimentos a AGU ainda informou que a empresa continuou fazendo as vendas dos celulares sem os carregadores, por mais que tenha recebido multas dos Procons de São Paulo, Fortaleza, Caldas Novas e Santa Catarina, além de outras decisões pela parte da Justiça.

Posicionamento da Apple

Na época da suspensão determinada pela Justiça. A Apple afirmou que interrompeu a venda do carregador para diminuir as emissões de carbono, somente isso. O jornal G1 chegou a procurar a empresa para saber se ela tinha um novo posicionamento, mas não teve retorno.

Por que a Apple não quer vender o carregador junto com o celular?

Uma das suas respostas para não vender o carregador junto é que envolve parte dos projetos da empresa sobre objetivos ambientais. A Apple decidiu parar de vender o carregador desde o mês de outubro de 2020, quando lançou o iPhone 12.

No ano de 2021 outra empresa teve a mesma iniciativa, dessa vez a Samsung decidiu não incluir o carregador e nem o fone de ouvido, somente o cabo USB. E como justificativa ela usou a mesma que a Apple, que tem fins ambientais.

E na época a Samsung disponibilizou para os compradores a opção de conseguir resgatar o carregador na página “Samsung para você”.

