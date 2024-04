Foi demitido? Existem vantagens e direitos que ninguém te conta

Na rescisão de contrato de trabalho, diversas obrigações e direitos devem ser observados para garantir uma transição justa e legal para ambas as partes.

Nas linhas a seguir, iremos abordar detalhadamente os pagamentos e direitos que devem ser considerados nesse processo.

Descubra os valores que você tem direito na rescisão do contrato de trabalho. Informe-se sobre férias proporcionais, 13º salário e mais. (Foto: divulgação).

Quais são os principais pagamentos no momento da rescisão de contrato?

Na rescisão de contrato de trabalho, a legislação brasileira estabelece uma série de direitos e valores a serem pagos ao trabalhador. Entre os principais itens estão:

Aviso prévio

O aviso prévio é uma verba rescisória que determina o período em que o empregador ou o empregado comunica antecipadamente a intenção de rescindir o contrato de trabalho.

O valor correspondente ao aviso prévio pode ser pago de duas formas:

Aviso Trabalhado: O empregado continua suas atividades durante o período de aviso.

O empregado continua suas atividades durante o período de aviso. Aviso Indenizado: O empregador dispensa o empregado do cumprimento do aviso, realizando o pagamento correspondente.

Veja: GRANDE concurso de tribunal APROVADO: salário passa de R$ 15 mil

Férias proporcionais

As férias proporcionais referem-se ao pagamento proporcional ao período de férias a que o empregado teria direito, mas que não foi usufruído integralmente devido à rescisão do contrato de trabalho.

Esse cálculo leva em consideração o tempo efetivamente trabalhado pelo colaborador.

13º salário proporcional

O 13º salário proporcional é um direito do trabalhador que tem o contrato rescindido antes do final do ano.

Esse pagamento é calculado de acordo com o tempo efetivamente trabalhado durante o ano em que houve a rescisão do contrato.

Multa do FGTS

A multa do FGTS é um direito do trabalhador demitido sem justa causa. O valor corresponde a 40% do montante total depositado pela empresa na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço durante o período de trabalho do empregado.

Outras verbas rescisórias

Além desses direitos, há outras verbas indenizatórias, como o saldo de salário correspondente aos dias trabalhados no mês da rescisão, horas extras e adicionais noturnos não quitados, valores proporcionais do plano de saúde e vale-transporte, quando aplicáveis.

Entendendo os pagamentos

A compreensão detalhada desses pagamentos é essencial para que o trabalhador possa fazer uma gestão financeira adequada nesse período de transição de um emprego para outro.

Cada componente da rescisão tem suas particularidades e impactos financeiros, sendo fundamental estar ciente de todos os direitos e valores envolvidos.

Prazos e procedimentos

As verbas rescisórias devem ser pagas ao trabalhador no prazo de 10 dias contados a partir da data da rescisão do contrato de trabalho.

É importante que tanto o empregador quanto o empregado estejam cientes dos prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação para garantir que todos os pagamentos sejam realizados de forma correta e dentro do prazo estipulado.

Em suma, a rescisão de contrato de trabalho envolve uma série de pagamentos e direitos que devem ser observados pelas partes envolvidas.

É essencial que tanto empregadores quanto empregados estejam cientes de seus direitos e obrigações para garantir uma transição justa e legal no encerramento do vínculo empregatício.

Aproveite e confira: DPVAT está DE VOLTA? Aprovação na Câmara acende alerta