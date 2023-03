Veja os TRUQUES para aumentar o sinal do Wi-Fi e melhorar a internet

Agora mesmo, enquanto esse artigo começa a ser lido, é muito provável que existam milhares de pessoas em todos os cantos do Brasil pensando em formas de melhorar a internet em suas casas ou em suas empresas.

Afinal, esse serviço já se tornou indispensável para praticamente toda a população, mas, em alguns casos, pode não funcionar tão bem quanto deveria.

E o problema, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não necessariamente precisa estar ligado à prestação de serviço propriamente dita: é muito provável que algo no ambiente simplesmente esteja atrapalhando o sinal.

Quando isso acontece, é comum que vídeos demorem para carregar e que imagens demorem para ser baixadas, por exemplo. Logo, quem utiliza a internet para trabalhar de casa ou para fazer diversos deveres da escola ou da faculdade costuma se vem em apuros.

E, para evitar que esse tipo de situação aconteça, nada melhor do que tentar alguns dos truques explicados a seguir.

Melhorar a internet é essencial para quem trabalha e estuda em casa | Imagem: Compare Fibre / unsplash.com

Dicas de como melhorar a internet

Qualquer pessoa que deseja melhorar a internet nos imóveis em que utiliza esse serviço pode recorrer a algumas dicas (truques, na verdade), que prometem tornar o sinal melhor.

Algumas dessas dicas são:

Tirar o roteador do lugar onde ele está no momento

Normalmente o roteador é deixado simplesmente “onde dá”, em um espaço no qual exista uma tomada para ele.

Porém, a depender de sua localização, ele poderá ter seu sinal parcialmente bloqueado por causa das paredes. Então, um dos primeiros passos a dar na hora de melhorar a internet é mudar esse aparelho de lugar.

Trocar alguns objetos de lugar

Os objetos que estão perto do roteador também podem interferir, e muito, em seu sinal, por causa do bloqueio de ondas.

Outra alternativa, portanto, é testar mudá-los de lugar, a fim de observar se a velocidade da internet melhora.

Aderir ao uso da Ethernet

A tecnologia Ethernet é ótima quando o assunto é manter a conexão com a internet estável e rápida.

Nos locais em que há uso de Smart TVs, por exemplo, ou nos quais os computadores precisam de uma internet realmente confiável, essa pode ser uma ótima saída.

Veja também: Seu carro usa GASOLINA? É melhor você conferir o comunicado geral

Outras dicas que podem funcionar muito bem

Além das dicas acima, existem outras que devem merecer a atenção de qualquer pessoa que queira melhorar a internet que utiliza diariamente.

E uma delas é atualizar o roteador. Tal atualização, por meio do firmware, é essencial para manter o aparelho estável, e melhorar a conexão do mesmo com outros dispositivos.

Adquirir um extensor de sinal também é uma iniciativa inteligente: assim, os locais nos quais o sinal da internet é fraco ou mesmo inexistente passarão a ser melhor atendidos.

Por fim, caso a ideia seja melhorar a internet apenas de forma momentânea, para participar de uma reunião, por exemplo, vale a pena reduzir o número de aparelhos conectados.

Veja também: MAIS UMA VITÓRIA para quem está no Cadastro Único