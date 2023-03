Android: 3 ferramentas quase secretas que você deveria conhecer

Sem sombra de dúvidas o sistema operacional Android é um dos mais utilizados no Brasil. Suas versões vem instaladas de fábrica nos dispositivos mais modestos do mercado – se estendendo também para os mais avançados. Entretanto, há funções secretas nele que poucos conhecem, mas acredite – que pode ajudar bastante os seus usuários! Veja neste artigo algumas funções secretas do Android que poucos conhecem.

Funções secretas do Android que poucos conhecem

Antes de tudo, é válido lembrar acerca da importância de manter o dispositivo atualizado. Algumas funções não são nativas do sistema, com isso, é necessário que haja as devidas atualizações do sistema operacional para que elas sejam implementadas. Além disso, manter o dispositivo atualizado é o recomendado para a sua segurança.

Com os pacotes de segurança instalados, é possível ter sempre em mãos um sistema operacional potente e fácil de ser utilizado! As funções a seguir dependem não somente do sistema operacional quanto da disponibilidade do hardware.

Melhorar qualidade da ligação

Embora a maioria das pessoas prefiram ligar usando o WhatsApp, às vezes é necessário retornar às origens e ligar diretamente para o número – através de crédito. Entretanto, dependendo da área da pessoa ainda não é possível ter uma excelente qualidade de chamada.

Muitas vezes os canais usados estão cheios. Ligar o modo avião e desligá-lo após alguns segundos (recomenda-se 15 segundos) é um excelente macete para reiniciar a conexão e assim ela voltar a todo vapor.

A ação pode ser realizada em qualquer dispositivo. No geral, todos os dispositivos possuem o modo avião funcionando de fábrica. Basta puxar a barra de notificação e clicar em “Modo avião”.

Tire fotos com mais facilidade

Muitas vezes é uma grande dificuldade no momento de tirar aquela foto em família ou até mesmo uma selfie. Em decorrência da ausência “de mãos suficientes” alguém tem que ficar de fora e fazer o registro. Entretanto, o que muitos não sabem é que dá pra fazer o registro usando a captura de voz.

Basta ir em configurações de disparo e configurar a captura mediante o som “Xis”. Com isso, basta posicionar o dispositivo móvel e gritar “Xis”. Outros dispositivos mais avançados possuem reconhecimento de imagem – podendo ativar a câmera usando gestos da mão.

Agende mensagens

Alguns usuários precisam responder mensagens ou até mesmo enviar mensagens durante o dia ou em horário comercial. Entretanto, nem sempre estão disponíveis para isso. O Google Messages pode ser um excelente auxiliador nisso! Visto que é possível redigir a mensagem e enviá-la no horário desejado através do intermediador.

O aplicativo está disponível em quase todas as versões do Android e é uma excelente ferramenta de produtividade e organização que todo usuário Android precisa conhecer.