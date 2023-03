ALERTA para aposentados do INSS! Mudanças no consignado em breve

Os aposentados do INSS (e também os pensionistas) têm a oportunidade de fazer a contratação de empréstimos consignados, praticamente a partir do momento em que se tornam beneficiários do Governo Federal.

Ocorre, porém, que as condições por meio das quais esse produto é oferecido ficam vulneráveis a mudanças, assim como qualquer outro produto financeiro existente.

Atualmente, tem havido um grande debate a respeito desse consignado, mais especificamente em relação ao seu teto de juros. E, uma vez que o Governo ainda não bateu o martelo a respeito, não é de se espantar que os aposentados, os pensionistas e suas respectivas famílias fiquem preocupados com o que o futuro lhes reserva.

Mais detalhes sobre esse assunto tão importante, e sobre o debate relacionado a ele, podem ser conferidos na leitura a seguir.

É comum que os aposentados do INSS recorram ao consignado | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

As mudanças estão relacionadas às taxas de juros para aposentados do INSS

O empréstimo consignado ao qual os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm acesso funciona como qualquer outro empréstimo consignado.

Ou seja: uma vez contratado, ele tem o valor de suas parcelas debitadas automaticamente, de forma mensal, diretamente do valor total do benefício.

Mas, o que pode ser uma vantagem, por conta da praticidade, pode ser também um problema, devido à taxa de juros com a qual os aposentados do INSS precisam lidar.

E é justamente sobre esse tema que tem havido grande debate.

A princípio, já havia sido anunciada a alteração de 2,14% ao mês para 1,7% ao mês, no que diz respeito ao consignado em si, e de 3,06% para 2,62%, no que diz respeito ao cartão de crédito.

Porém, Fernando Haddad, que atualmente chefia o Ministério da Fazenda, afirma ter identificado problemas gerais nessa decisão, o que pode levar a uma demora para que informações definitivas possam ser divulgadas.

No último dia 24, sexta-feira, representantes bancários que trabalham com a oferta de empréstimo consignado para pensionistas e aposentados do INSS estiveram com técnicos do governo paulista, a fim de analisarem propostas sobre o tema.

Espera-se que, de modo geral, ainda essa semana (no dia 28 de março, mais especificamente) uma decisão final acerca do teto de juros desse empréstimo seja definida pelo Conselho Nacional de Previdência Social.

Veja também: Seu carro usa GASOLINA? É melhor você conferir o comunicado geral

Como está a situação no momento

Quando foi anunciada, na semana passada, a mudança de porcentagens acima citada fez com que diversos bancos que trabalham com empréstimo consignado deixassem de oferecer esse produto para os aposentados do INSS.

E, à época, somente quatro instituições bancárias já trabalhavam com teto de juros considerado justo pelo governo, sendo elas:

Sicoob, com cobrança de 1,68% ao mês;

Cetelem, com cobrança de 1,65% ao mês;

BRB, com cobrança de 1,63% ao mês;

CCB Brasil, com cobrança de 1,31% ao mês.

O importante, agora, de acordo com Sidney Oliveira, presidente da Febraban, é encontrar uma faixa de juros que seja justa para todos, a fim de que os bancos que deixaram de oferecer esse produto também possam reativar suas ofertas.

Veja também: Pode COMEMORAR! BPC terá aumento nas próximas semanas