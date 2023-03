BOMBA! Remédios podem ficar até 6,8% mais caros a partir de abril

O orçamento do brasileiro continua apertado, mas isso não impede o mercado de reajustar os preços de produtos essenciais. A bola da vez está nos remédios, os quais devem ficar mais caros a partir do mês de abril em todo o Brasil.

O preço dos remédios é determinado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed). A expectativa é a de que o reajuste fique entre 5% e 6,8%. Isso quer dizer que os brasileiros deverão lidar com mais essa bomba no orçamento mensal.

Remédios ficarão mais caros em todas as farmácias do Brasil a partir de abril; e agora? Veja o que fazer – Foto: Jeane de Oliveira.

Remédios mais caros em todo o Brasil não é novidade

De acordo com as informações, o reajuste é baseado no índice de inflação acumulado em 2022. Embora seja algo que assuste as pessoas, a verdade é que o reajuste previsto para o próximo mês é menor do que o que aconteceu em 2022. No ano passado, os remédios ficaram 10,89% mais caros, na média, sendo que alguns itens aumentaram até 18%.

Inclusive, alguns estados ainda deverão ter que lidar com o aumento de outros serviços, como a oferta de energia elétrica. O estado de Minas Gerais, pro exemplo, é um dos que têm reajuste previsto ainda para 2023.

Quando os remédios ficarão mais caros?

A expectativa é a de que os preços comecem a subir a partir do dia 1º de abril. Infelizmente, não se trata de uma pegadinha típica do Dia da Mentira. A realidade é bem mais dura do que se gostaria.

As farmácias de muitas cidades já começaram a informar o aumento no valor do medicamento. São quase 13 mil remédios diferentes disponíveis nas farmácias de todo o Brasil.

Farmácia popular

É importante lembrar que o governo federal oferece o Programa Farmácia Popular, o qual disponibiliza remédios de graça para a população.

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) é um programa do Governo Federal que visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde (APS), por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada.

Dessa forma, além das Unidades Básicas de Saúde e/ou farmácias municipais, o cidadão poderá obter medicamentos nas farmácias e drogarias credenciadas ao PFPB.

Para a obtenção dos remédios e/ou fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pelo adesivo com a logomarca do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), apresentando os seguintes documentos: CPF e receita médica dentro da validade.

Quais remédios estão na lista?

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) disponibiliza medicamentos gratuitos para o tratamento de diabetes, asma e hipertensão e, de forma subsidiada para dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, anticoncepção e fraldas geriátricas.

Nesses casos o Ministério da Saúde paga parte do valor dos medicamentos (até 90% do valor de referência tabelado) e o cidadão paga o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia.