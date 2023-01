Cadastro Único 2023: veja o que muda a partir de agora

Um novo ano começou e novas oportunidades podem surgir diante desse momento no Brasil. Para as famílias em situação de vulnerabilidade social, ou seja, de baixa renda, é preciso ficar de olho. Isso porque o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) deve ser atualizado com frequência.

O Cadastro Único é a ferramenta pela qual o governo municipal, estadual e federal consegue avaliar a situação dos cidadãos. O objetivo é prestar auxílio às pessoas que necessitam de algum tipo de amparo público. É esse o cadastro que dá acesso ao Bolsa Família, Vale-Gás, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e diversos outros.

Quais benefícios tenho acesso com o Cadastro Único?

Existe uma lista extensa de benefícios aos quais o Cadastro Único concede acesso aos cidadãos que necessitam no Brasil. Dentro eles, podemos destacar alguns de relevância nacional:

– Bolsa Família;

– ID Jovem;

– Tarifa Social de Energia Elétrica;

– Programa Minha Casa Minha Vida;

– Programa Bolsa Verde;

– Isenção de pagamento de taxa para concursos públicos;

– Carteirinha de Idoso;

– Benefício de Prestação Continuada (BPC);

– Vale-Gás;

– Bolsa de Iniciação Científica Júnior;

– Auxílio Esporte Escola; dentre vários outros.

No entanto, existem auxílios de ordem municipal e estadual que não estão nesta lista e que devem ser consultados junto a administração da região em questão.

Novas regras para 2023 do CadÚnico?

Em resumo, o que deve ser feito em 2023 é a atualização dos dados fornecidos ao Cadastro Único. Isso quer dizer que as pessoas que têm registro no banco de dados precisam se dirigir até um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da sua cidade ou acessar o gov.br (portal do governo) para conferir a situação atual.

A atualização em 2023 é necessária para pessoas que estão há 2 anos ou mais sem efetuar o procedimento. Sem ela, os benefícios concedidos dessa forma podem ser bloqueados na esfera pública.

Mais pessoas devem compor o registro

O salário-mínimo brasileiro aumentou para R$ 1.302 e pode subir mais ainda até maio, segundo informações do próprio governo.

Isso quer dizer que o número de famílias com renda per capita de até meio salário também aumentou. Dessa maneira, novas pessoas terão acesso a alguns dos benefícios ofertados dentro do Cadastro Único.

Como efetuar o Cadastro Único neste ano?

Caso você não tenha o Cadastro Único, mas se enquadre nas exigências necessárias (está em situação de pobreza ou extrema pobreza), precisa procurar um CRAS da sua cidade para fazer o registro corretamente.

Na ocasião, leve um documento com foto, número do CPF, comprovantes de renda e residência além de documentação dos familiares.

Os técnicos da unidade devem fazer uma breve entrevista social para fazer a adesão ao banco de dados do governo.