Como receber 10 ANOS do FGTS antecipadamente? Confira

Quem é que nunca se viu diante de uma situação na qual precisou de um dinheiro extra, não é mesmo? Praticamente qualquer pessoa passa por esse tipo de momento em algum ponto da vida. E a boa notícia é que, para os trabalhadores, a possibilidade de receber parte do FGTS de forma antecipada é real.

Desta forma, é possível colocar as contas em dia, pagar alguma dívida e até mesmo lidar melhor com os custos de uma emergência de saúde, por exemplo.

Para isso, porém, é preciso conhecer os termos nos quais a antecipação funciona, bem como saber qual público de fato pode ter acesso a ela.

E são esses os detalhes que são explicados no decorrer dos próximos tópicos.

É possível receber parte do FGTS como empréstimo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se trata o recebimento antecipado do FGTS, afinal

Toda pessoa que trabalha com carteira assinada no Brasil automaticamente tem direito à construção de um saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, também chamado simplesmente de FGTS.

Cabe à própria empresa contratante fazer os devidos depósitos mês a mês, descontando a porcentagem diretamente do salário do colaborador.

Assim, quando o mesmo for mandado embora sem justa causa, poderá ter acesso a tal saldo por meio do saque-rescisão, o que lhe ajudará a se manter financeiramente, enquanto busca nova oportunidade do mercado de trabalho.

Ocorre, porém, que essa não é a única modalidade de saque do FGTS que existe: o trabalhador também pode aderir ao saque-aniversário, por meio do qual pode receber parte do saldo do Fundo uma vez ao ano, sempre a partir do mês de seu aniversário.

E é justamente a essa modalidade que o recebimento antecipado está relacionado, uma vez que ele foi transformado em uma espécie de empréstimo por algumas instituições financeiras.

Como essa antecipação pode ser feita

Por meio dessa possibilidade criada pelas instituições financeiras, o trabalhador por antecipar até 10 anos do seu saque-aniversário.

Porém, não é raro encontrar instituições que permitem somente antecipações de prazos consideravelmente menores, como somente 3 anos.

Vale lembrar, ainda, que a modalidade do saque-aniversário do FGTS nunca corresponde à retirada total do saldo: somente uma parte dele é transferida para o trabalhador, para que o saque seja realizado dentro do prazo estipulado.

Tendo isso em mente, o trabalhador deverá logar no próprio aplicativo do FGTS, a fim de aderir ao saque-aniversário, caso ainda não tenha optado por essa modalidade.

Logo em seguida, será hora de autorizar uma das instituições financeiras disponíveis a fazer a devida consulta do saldo do FGTS, a fim de que possa ser identificado o valor máximo que pode ser antecipado.

Então, com por meio do aplicativo ou mesmo site da instituição escolhida, será hora de escolher o valor contratado e seguir as instruções para finalizar o processo.

É importante frisar, porém, que embora possa ser de fato um ótimo “quebra-galho”, o saque-aniversário do FGTS não permite que o trabalhador tenha direito ao saque-rescisão, caso seja demitido sem justa causa.

